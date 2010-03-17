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САм спектакль - роскошно: http://www.mith.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=east;action=display;num=1268342535 (тут полный фотоотчет и рассказ)
Что касается оплаты - не уверена, что швейцар получает больше, он не топ-менеджер и даже не промоутер. Просто атмосфера в его месте работы - другая.А порядочность, доброжелательность - поверьте, НИКАК не связана с объемом зарплаты. Просто если человек - хамло и, главное, вокруг него тоже хамы и снобы, то он всегда будет говорить, что "за такую зарплату" он вести себя иначе не будет. При этом он может получать хоть 2000 рублей, хоть 2000 долларов.
САм спектакль - роскошно: http://www.mith.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=east;action=display;num=1268342535 (тут полный фотоотчет и рассказ)
Что касается оплаты - не уверена, что швейцар получает больше, он не топ-менеджер и даже не промоутер. Просто атмосфера в его месте работы - другая.
А порядочность, доброжелательность - поверьте, НИКАК не связана с объемом зарплаты. Просто если человек - хамло и, главное, вокруг него тоже хамы и снобы, то он всегда будет говорить, что "за такую зарплату" он вести себя иначе не будет. При этом он может получать хоть 2000 рублей, хоть 2000 долларов.