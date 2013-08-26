Агния Нижинская
На сайте с 11 июля 2014
Фоторепортаж: Обновлённый универмаг ДЛТ изнутри
меня смутила система с картами, когда нужно обязательно тратить определенную сумму в месяц/год. это в целом распространенная практика?
Квартира недели (Петербург)
Оля, у меня есть знакомая Миссис Брокколи (веселая вдова), предлагаю их свести
Фоторепортаж: Праздник выпускников «Алые паруса»
прекрасные фотографии!
В 29 библиотек можно будет попасть ночью
а прощеных книг не будет этой ночью? я бы заглянула.
Валентина, надо признать, очень разумно относится к распределению бюджета в поездках. И отлично выглядит и в рейтузах, и в мокасинах. А на месте тех, кого не устраивают худые высокие блондинки, любящие хорошее вино и быстро покупающие шмотки, я бы подокстилась.