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АН

Агния Нижинская

На сайте с 11 июля 2014

Комментарии8
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Внешний вид (Петербург): Валентина Васильева, PR-директор культурного центра

Валентина, надо признать, очень разумно относится к распределению бюджета в поездках. И отлично выглядит и в рейтузах, и в мокасинах. А на месте тех, кого не устраивают худые высокие блондинки, любящие хорошее вино и быстро покупающие шмотки, я бы подокстилась. 

В лофте Rizzordi откроется журнальный зал

http://www.facebook.com/lebigmag

Фоторепортаж: Обновлённый универмаг ДЛТ изнутри

меня смутила система с картами, когда нужно обязательно тратить определенную сумму в месяц/год. это в целом распространенная практика?

Квартира недели (Петербург)

Оля, у меня есть знакомая Миссис Брокколи (веселая вдова), предлагаю их свести

Фоторепортаж: Праздник выпускников «Алые паруса»

прекрасные фотографии!

В 29 библиотек можно будет попасть ночью

а прощеных книг не будет этой ночью? я бы заглянула.