Дмитрий Артамонов
На сайте с 26 июня 2009
СЕМЕН, 19, СТУДЕНТ СТРОГАНОВКИ:
"Не хочу стать... Лучше предохраняться."
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)))) Молодец Семен!)
ДАЕШЬ ПИКНИК 12 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА! ЮХУУУУ....
У них даже на макете ТОПОЛЯ В ПУХУ, сколько же можно эти деревья сажать?
Я у последнего рыбака подумал, что у него улов - это телефон!)
Стишок у ВАСИЛИЯ (75 лет) получился: ПРИМАНКА - блины, УЛОВ - караси!)))
Если сильно захотеть, можно В КОСМОС УЛЕТЕТЬ!)
Чтоб "покрасить в золотисто-песочный цвет" ушло 5 лет!
Это вы вируса пересмотрели ;)
Просто когда вниз листаешь страничку, первым что на глаза попадается, это слово УЛОВ большими буквами, а внизу под ним фото мобильника!) А уж через секунду ты читаешь, что поймал он леща и какого, огогооооо!)))
Вы видите здесь рифму?
убирайся. злой полпот.
Я не дам тебе компот (с)
)))))
я вообще подумала, что под темой "Что можно выловить в Москве-реке?" точно речь пойдет не о рыбах :)
меня больше интересует - почему на блины? не знаю, может я совсем девушка и ничего в этом не смыслю))
точно блин) я из за них все лето с супрастином и даизолином в обнимку...
Оригинал с Сайлент Хиллом в 100500 раз лучше. А тут логика повествования нарушена, и без оригинала всей сути не понять.
Ну не только русские наверно на велосипеде катаются.
Возможно! НО ЭТО В РОССИИ! Я как-то сомневаюсь, что в Зап.Европе или США написали бы по-русски. Хотя там тоже русские на велосипедах ездят!
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Это в России и писать надо на национальном языке!
если будет только по-русски, то поймут только русские, есть на английском - поймет большинство.
Те иностранцы которые живут в Москве, по идеи, должны понимать что по-русски написано.
Эти картинки увидит гораздо больше людей в интернете, чем на улице, а основной язык интернета – английский. Это арт-проект и неофициальная система разметки, она никак не финансируется и не поддерживается российскими властями, поэтому надписи могут быть на любом языке, хоть на клингонском. Игра слов в названии проекта работает только на английском. Все остальные надписи планируется писать кириллицей. Спасибо за комментарий, дальше будем писать СТОП по-русски : )
приедите в японию, тоже будете
утверждать, что на английском не нужно писать?
( ну до тех пор пока вы не владеете яп.)
тем не менее во многих странах есть указатели на более популярном языке
А можно специально для меня писать на НИБИРОВСКОМ (от планеты НИБИРУ) - как официальный межгалактический язык.)))
вы ни о чём спор развели
смысловой нагрузки надписи не несут, официального статуса не имеют, а раз так - по английски стильно вышло
Как это не несут!? О_о
Значит проект замутили ради "стильниньких" надписей на асфальте!?
вы путаете сами знаки и подписи на них. Но заминусовать всегда проще, чем внимательно прочитать что вам пишут.
Кстати, все надписи, кроме "stop", - "тэги" организаторов проекта, а названия вобщем-то обычно не переводят, разве что самые упоротые русофилы.
А спорите вы о странных вещах - поймут ли те, не поймут ли эти..
зы только что увидел пост ниже моего от MAKEMAKE. идея та же, только другими славами
###яяядь, словами*. три ночи по местному времени.
no offence, но это такой же упоротый пост, как и все остальные ваши посты под этой новостью.
Я бы писала на двух языках.
Если мы хотим быть цивилизованной страной и поощрять туризм в нашу страну, мы должны делать инфраструктуру понятной для иностранцев. В любом крупном городе Европы любой человек - в том числе турист - может взять на прокат велосипед, и ему должны быть понятны обазначения и ключевые надписи.
Или можно не писать не на каком языке, а сделать универсальные пиктограммы, понятные большинству культур.
А Вы почему начали этот комментарий с английского выражения?
вредная привычка, не обращайте внимания) ну а в данной ситуации, ещё и никак не могу выразить ту же мысль по русски так же точно, но это фигня.
Только зачем писать на английском, это же не в Лондоне или Нью-Йорке. Надо писать ПО-РУССКИ! Как на 6 и 7 фотографии.