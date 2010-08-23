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ДА

Дмитрий Артамонов

На сайте с 26 июня 2009

Комментарии73
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Посты1
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В Москве появится неофициальная система велодорог

Только зачем писать на английском, это же не в Лондоне или Нью-Йорке. Надо писать ПО-РУССКИ! Как на 6 и 7 фотографии.

Дышите глубже: люди в масках
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Дышите глубже: люди в масках

СЕМЕН, 19, СТУДЕНТ СТРОГАНОВКИ:
"Не хочу стать... Лучше предохраняться."
.
)))) Молодец Семен!)

Рабочая группа: персонал Пикника «Афиши»

ДАЕШЬ ПИКНИК 12 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА! ЮХУУУУ....

Под Пушкинской площадью построят город
У них даже на макете ТОПОЛЯ В ПУХУ, сколько же можно эти деревья сажать?
В московских автобусах появятся кондиционеры
Из-за аномально жаркой для Москвы погоды у ГУП «Мосгортранс» ПРОСНУЛАСЬ СОВЕСТЬ!
На крючке: Что можно выловить в Москве-реке?

Я у последнего рыбака подумал, что у него улов - это телефон!)

На крючке: Что можно выловить в Москве-реке?

Стишок у ВАСИЛИЯ (75 лет) получился: ПРИМАНКА - блины, УЛОВ - караси!)))

Как провести майские праздники в городе

Если сильно захотеть, можно В КОСМОС УЛЕТЕТЬ!)

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Чтоб "покрасить в золотисто-песочный цвет" ушло 5 лет!

На крючке: Что можно выловить в Москве-реке?

Это вы вируса пересмотрели ;)

На крючке: Что можно выловить в Москве-реке?

Просто когда вниз листаешь страничку, первым что на глаза попадается, это слово УЛОВ большими буквами, а внизу под ним фото мобильника!) А уж через секунду ты читаешь, что поймал он леща и какого, огогооооо!)))

На крючке: Что можно выловить в Москве-реке?

Вы видите здесь рифму?

На крючке: Что можно выловить в Москве-реке?
комментарий удалён
На крючке: Что можно выловить в Москве-реке?

убирайся. злой полпот.
Я не дам тебе компот (с)
)))))

На крючке: Что можно выловить в Москве-реке?

я вообще подумала, что под темой "Что можно выловить в Москве-реке?" точно речь пойдет не о рыбах :)

На крючке: Что можно выловить в Москве-реке?

меня больше интересует - почему на блины? не знаю, может я совсем девушка и ничего в этом не смыслю))

На крючке: Что можно выловить в Москве-реке?

я тоже

Под Пушкинской площадью построят город

точно блин) я из за них все лето с супрастином и даизолином в обнимку...

Дышите глубже: люди в масках

Оригинал с Сайлент Хиллом в 100500 раз лучше. А тут логика повествования нарушена, и без оригинала всей сути не понять.

В Москве появится неофициальная система велодорог

Ну не только русские наверно на велосипеде катаются.

В Москве появится неофициальная система велодорог

Возможно! НО ЭТО В РОССИИ! Я как-то сомневаюсь, что в Зап.Европе или США написали бы по-русски. Хотя там тоже русские на велосипедах ездят!
.
Это в России и писать надо на национальном языке!

В Москве появится неофициальная система велодорог

если будет только по-русски, то поймут только русские, есть на английском - поймет большинство.

В Москве появится неофициальная система велодорог

Те иностранцы которые живут в Москве, по идеи, должны понимать что по-русски написано.

В Москве появится неофициальная система велодорог

Эти картинки увидит гораздо больше людей в интернете, чем на улице, а основной язык интернета – английский. Это арт-проект и неофициальная система разметки, она никак не финансируется и не поддерживается российскими властями, поэтому надписи могут быть на любом языке, хоть на клингонском. Игра слов в названии проекта работает только на английском. Все остальные надписи планируется писать кириллицей. Спасибо за комментарий, дальше будем писать СТОП по-русски : )

В Москве появится неофициальная система велодорог

приедите в японию, тоже будете
утверждать, что на английском не нужно писать?
( ну до тех пор пока вы не владеете яп.)
тем не менее во многих странах есть указатели на более популярном языке

В Москве появится неофициальная система велодорог

А можно специально для меня писать на НИБИРОВСКОМ (от планеты НИБИРУ) - как официальный межгалактический язык.)))

В Москве появится неофициальная система велодорог

вы ни о чём спор развели
смысловой нагрузки надписи не несут, официального статуса не имеют, а раз так - по английски стильно вышло

В Москве появится неофициальная система велодорог

Как это не несут!? О_о
Значит проект замутили ради "стильниньких" надписей на асфальте!?

В Москве появится неофициальная система велодорог

вы путаете сами знаки и подписи на них. Но заминусовать всегда проще, чем внимательно прочитать что вам пишут.
Кстати, все надписи, кроме "stop", - "тэги" организаторов проекта, а названия вобщем-то обычно не переводят, разве что самые упоротые русофилы.
А спорите вы о странных вещах - поймут ли те, не поймут ли эти..
зы только что увидел пост ниже моего от MAKEMAKE. идея та же, только другими славами

В Москве появится неофициальная система велодорог

###яяядь, словами*. три ночи по местному времени.

В Москве появится неофициальная система велодорог

no offence, но это такой же упоротый пост, как и все остальные ваши посты под этой новостью.

В Москве появится неофициальная система велодорог

Я бы писала на двух языках.
Если мы хотим быть цивилизованной страной и поощрять туризм в нашу страну, мы должны делать инфраструктуру понятной для иностранцев. В любом крупном городе Европы любой человек - в том числе турист - может взять на прокат велосипед, и ему должны быть понятны обазначения и ключевые надписи.

Или можно не писать не на каком языке, а сделать универсальные пиктограммы, понятные большинству культур.

В Москве появится неофициальная система велодорог

А Вы почему начали этот комментарий с английского выражения?

В Москве появится неофициальная система велодорог

вредная привычка, не обращайте внимания) ну а в данной ситуации, ещё и никак не могу выразить ту же мысль по русски так же точно, но это фигня.

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