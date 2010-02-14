Antonia Sassafono
На сайте с 29 июня 2009
извините за сухость,просто хотела показать,а не рассказать(грубо говоря). коллекция специй замучена и приобретенна в мини-формате друзьям=)и масел оливковых=)хотела выложить больше фото,но тут они слишком долго грузятся,кому очень хочется, посмотрите в контакте,там 226 фото=)
я в Турцию за 9тыс езжу по горячим=)и жаба не давит и быстро=) мне кажется,нет места на земле лучше,чем Турунч (маленькая торговая деревушка,отделенная от всего мира огромной горой,с прилегающим к ней клубным отелем) там русской речи не услышешь,бол-во отдыхающих Немцы,поэтому сам отель просто роскошный,по сравнению с теми,которые для русских!!!! все это чудо расположенно в тихой гавани. идешь по пляжу,заходишь в проход в скале,а на том конце мостика выход в открытое море! люди,там такой рай для двоих!!!! всем парам советую!!! там так тихо и спокойно,все пропитанно романтикой,а захочится веселья,берете водителя из отеля(бессплатно)-40 минут и вы в Мармарисе-городе тусовок=)))
напишите, пожалуйста, что за страна?
Тунис
Dor Shada,ну может это из-за того,что я девочка?*.*