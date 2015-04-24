Лена Смирнова
На сайте с 1 июля 2009
Друзья! Все, кто планирует пойти на занятия Школы, добавляйтесь, пожалуйста, в группу в Фб: https://www.facebook.com/events/708620649244846
Так мы будем понимать общее количество желающих и сможем всех разместить с комфортом.
Cлава богу, нет)))
Ничего себе мало людей- 7 с лишним тысяч прошло за день! Просто площадка в 2,5 раза больше Новой Голландии, поэтому возникало такое ощущение.
Также придут: главный редактор The Village Игорь Садреев, специальные корреспонденты Олеся Шмагун и Вика Лобанова, а также шеф-редактор Настя Красильникова. Помимо редакции на встрече будут бренд-менеджер The Village Лена Соловьева и директор по маркетингу Look at media Лена Смирнова.
Потердившиеся в режиме реального времени:
Региональный редактор Кристина Фарберова - человек, который живет на три города и знает обо всем самом новом и важном в Москве, Петербурге и Киеве
Редактор The Village Weekend - легендарный Милослав Чемоданов, не нуждающийся в дополнительном представлении
Новостной редактор Алиса По - не менее легендарный журналист, узнающий первым обо всем в Москве - будь то открытие нового ресторана или кадровые перестановки в Правительстве
Арт-директор Сергей Родионов, которому мы обязаны самыми красивыми иллюстрациями в нашей интернет-газете
Тантамареска - это стенд для фотографирования с вырезанным отверстием для лица. Все желающие смогут там фотографироваться.
моя подруга встречается с итальянцем. сначала интальнскую еду готовил он, потом - она, теперь - еще и я. это заразно)))
освоила 3 вида пасты, минестроне и ризотто. времени на приготовление уходит очень мало, продукты самые обычные и доступные, и при этом все вкусно, полезно и разнообразно)
так что всем советую освоить пару рецептов, благо, они здесь даже приведены)
Вместе с ранее заявленными – уже более половины редакции. я прав?
Если Настя принесёт платёжку ЖКХ, мы все дружно поможем ей её оплатить. :-)
Евгений, начинайте скидываться уже сейчас!
Ну нет, Настя, денежка с тебя, с нас — процесс оплаты. ;-)
Если хотите принять участие в уборке, то в 11 часов мы наичнаем собирать первые команды у сцены и делаем это до 12 часов (отправляем группами по мере набора). Возвращаемся с 13 до 14 часов к главной сцене. В 14.00 будет розыгрыш велосипеда. Таким образом, сама уборка длится около 1,5 часов, еще полчаса уходит на сборы, приход-уход с площадки.
На площадке уборки все время будет работать мобильная пекарня "Хлеб Насущный", которая будет всех бесплатно кормить и поить кофе.