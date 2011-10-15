Антон
На сайте с 3 июля 2009
Офис недели: Google (Петербург)
камуналка гугл)
Всё на булочке с кунжутом, но не так
теперь трудно избавится от желания разбирать еду, и смотреть похоже на бургер кинг или нет))))))))
Сбербанк стал слишком стар?
достал сбербанк, вечная очередь из ноющих баб(
Останавливая двигатель
спасибо тепло стало)
На Кубу, не покидая Питера
это затягивает))
Эссе о бороде
люблю свою бороду, и в этом есть что-то=) сам понять не могу пока, что так притягивает взгляды, моя борода или голубые глаза=)
люблю свою бороду, и в этом есть что-то=) сам понять не могу пока, что так притягивает взгляды, моя борода или голубые глаза=)
я не религиозен, и мне все ровно будет, есть у президента борода или нет, главное что бы управлял страной без косяков...
Мозаичный двор на Фонтанке
мазайки)))
Культурная программа центра ADELANTE в сентябре 2009
я позвонил, завтра ничего не будет!)))Гг
Лингвистический жульен
прожуй и сглотни...)
Культурная программа центра ADELANTE в сентябре 2009
Завтра будет! В 20:00 концерт испанского гитариста Хосе Мигеля Морено в Католической Церкви Св. Екатерины на Невском 32-34. Вход свободный! Приходите обязательно:))
+3 ни*\ига) хоча)