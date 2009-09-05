вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии2
Темы0
Посты1
Коротко0
СЛ

Сергей Лукичев

На сайте с 3 июля 2009

Комментарии2
Темы0
Посты1
Коротко0
Берлин: эстетика упадка, как двигатель туризма

Да, у меня их тут вообще полный комплект
http://lukaround.com/?p=309

Новый блог на Look At Me: Путешествия

Полезно, да. Все распечатать и изучить в поезде по пути. Что не откроет путеводитель - особенно востребовано. Какие-нибудь дворики по теме, секретные экскурсии для местных.