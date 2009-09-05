Сергей Лукичев
На сайте с 3 июля 2009
Новый блог на Look At Me: Путешествия
Полезно, да. Все распечатать и изучить в поезде по пути. Что не откроет путеводитель - особенно востребовано. Какие-нибудь дворики по теме, секретные экскурсии для местных.
На сайте с 3 июля 2009
Полезно, да. Все распечатать и изучить в поезде по пути. Что не откроет путеводитель - особенно востребовано. Какие-нибудь дворики по теме, секретные экскурсии для местных.
Да, у меня их тут вообще полный комплект
http://lukaround.com/?p=309