вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии16
Темы0
Посты1
Коротко0
LM

Luda Maslovskaya

На сайте с 5 июля 2009

Комментарии16
Темы0
Посты1
Коротко0
Недодепрессия, как вы боритесь с этим состоянием?

билет в один конец

Где встретить новый год?

Я отмечала прошлый новый год в Вологде. Теперь всем советую. Настоящая русская сказка.

Повсюду снег, замерзшая река, истинно русские деревянные дома с резными ставнями, красивейшие музеи, приятная атмосфера. Впечатления, кажется, на всю жизнь. 

Интересное в Берлине

Недавно в instagram yougoto.ru публиковали фотографии и заметки из Берлина. Там достаточно интересно все описано, что стоит осмотра, а что нет.

Квартира недели (Москва)

Екатерина, скажите, пожалуйста, где можно приобрести вот этот расчудесный комод? http://assets3.the-village.ru/assets/article_image-image/64/74/2374031/article_image-image.9d6b189a-5082-4039-9457-2b33975a896e.jpg

А где реально вкусно?

Мороженое из бородинского хлеба в "Рагу". Невероятный вкус! А жареный бри там подают с морковным желе и морковными кейками. Бесподобно!

Новое место: Кондитерская I Love Cake

когда у меня будет своя квартира, на кухне обязательно будет стоять холодильник smeg

если бы была в москве, обязательно сейчас побежала бы в ай лав кейк тестировать ВСЁ )

Гид по Фестивалю Мировой Еды

очень странно, что "Строительство вигвама, Создание индейских костюмов из подручных материалов, Занятия по горловому пению и шаманским обрядам" включили в список детских активностей. всё равно буду петь и строить вигвам! ))

Летний торт

отличный идеальный торт. обязательно приготовлю. мария, спасибо )

Удивительная Индия

не считаю, что рассказывать об индии бессмысленно, ведь далеко не все там были и общее представление о стране формируется на основе мнений людей, бывавших там. но фотографии хорошие, да

Позиции меню: Пицца из нового ресторана Barmalini

пастой чёрного цвета, наверное, уже никого не удивишь, а вот про пиццу на чёрном тесте узнала впервые. нетерпится попробовать )

Где встретить новый год?

А где вы встречали новый год в Вологде? Это было самостоятельное путешествие? Или какой-то тур, какая-то база отдыха?

Где встретить новый год?

Все организовали сами. Купили билеты на поезд, нашли классного вологодского гида в интернете, забронировали приятный отель возле Кремля. Без туров путешествовать проще, больше свободы.

Где встретить новый год?

а можно поподробнее про гида и отель? если контакты остались

Где встретить новый год?

Спасибо. Да, мы тоже любим самостоятельно планировать свое путешествие.

Где встретить новый год?

Гостиница Палисадъ, около 4000руб за ночь на двоих. Достаточно новый и приятный внутри отель, снаружи стилизован под русский деревянный дом. 

Попробую отыскать телефон гида. Если найду, кину в личку.

Где встретить новый год?

спасибо!

Недодепрессия, как вы боритесь с этим состоянием?

Это призыв?

Квартира недели (Москва)

http://www.bien-etre.ru

Загрузить ещё