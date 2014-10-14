Luda Maslovskaya
На сайте с 5 июля 2009
Я отмечала прошлый новый год в Вологде. Теперь всем советую. Настоящая русская сказка.
Повсюду снег, замерзшая река, истинно русские деревянные дома с резными ставнями, красивейшие музеи, приятная атмосфера. Впечатления, кажется, на всю жизнь.
Недавно в instagram yougoto.ru публиковали фотографии и заметки из Берлина. Там достаточно интересно все описано, что стоит осмотра, а что нет.
Екатерина, скажите, пожалуйста, где можно приобрести вот этот расчудесный комод? http://assets3.the-village.ru/assets/article_image-image/64/74/2374031/article_image-image.9d6b189a-5082-4039-9457-2b33975a896e.jpg
Мороженое из бородинского хлеба в "Рагу". Невероятный вкус! А жареный бри там подают с морковным желе и морковными кейками. Бесподобно!
когда у меня будет своя квартира, на кухне обязательно будет стоять холодильник smeg
если бы была в москве, обязательно сейчас побежала бы в ай лав кейк тестировать ВСЁ )
очень странно, что "Строительство вигвама, Создание индейских костюмов из подручных материалов, Занятия по горловому пению и шаманским обрядам" включили в список детских активностей. всё равно буду петь и строить вигвам! ))
отличный идеальный торт. обязательно приготовлю. мария, спасибо )
не считаю, что рассказывать об индии бессмысленно, ведь далеко не все там были и общее представление о стране формируется на основе мнений людей, бывавших там. но фотографии хорошие, да
пастой чёрного цвета, наверное, уже никого не удивишь, а вот про пиццу на чёрном тесте узнала впервые. нетерпится попробовать )
А где вы встречали новый год в Вологде? Это было самостоятельное путешествие? Или какой-то тур, какая-то база отдыха?
Все организовали сами. Купили билеты на поезд, нашли классного вологодского гида в интернете, забронировали приятный отель возле Кремля. Без туров путешествовать проще, больше свободы.
а можно поподробнее про гида и отель? если контакты остались
Спасибо. Да, мы тоже любим самостоятельно планировать свое путешествие.
Гостиница Палисадъ, около 4000руб за ночь на двоих. Достаточно новый и приятный внутри отель, снаружи стилизован под русский деревянный дом.
Попробую отыскать телефон гида. Если найду, кину в личку.
спасибо!
билет в один конец