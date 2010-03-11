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ИП

Инна Проворова

На сайте с 8 июля 2009

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Неолимпийские Игры

Красивый пост читать приятнее!

Всё на булочке с кунжутом, но не так

Сначала Dunkin' Donuts, потом Burger King. Нет, кто то определённо хочет нас разжиреть...

Dunkin' Donuts возвращается в Россию

С одной стороны и хочется, а с другой - радуешься, что живёшь не в Москве не будет соблазна превратиться в перекатывающегося по улице шара.

Блинный Торт

Ооочень жирно получается.

Рождественский пирог

Выглядит жутковато.

Снеговики со всего мира

Все таки форма из трех шаров остается неизменной.

Цезарь и стейки

Ням ням ням ням ням ням ням!

В Москве установили памятник пьянству за рулем

Давно пора.

Необычные бассейны мира

Даа, в Далласе просто великолепен! Можно купаться и все будут видеть твою самодовольную задницу)

Почему Victor&Rolf больше никогда не приедут в Москву

Позорище. А потом ещё русские удивляются, почему над ними смеются за границей...

Блинный Торт

а вот и не жирно если меньше масла в тесто и жарить на блинной сковороде без масла)делаю так) вкусно)

Dunkin' Donuts возвращается в Россию

и не стоит ими обжираться!

Всё на булочке с кунжутом, но не так

americaaaa!
но я не злобно :)

Всё на булочке с кунжутом, но не так

данкин донатсов в больших картонных коробках у нас явно не хватает.
так дополнило бы образ милиции, они, бедняжки, ещё вздыхают по американской форме=(