Инна Проворова
На сайте с 8 июля 2009
Сначала Dunkin' Donuts, потом Burger King. Нет, кто то определённо хочет нас разжиреть...
С одной стороны и хочется, а с другой - радуешься, что живёшь не в Москве не будет соблазна превратиться в перекатывающегося по улице шара.
Ооочень жирно получается.
Выглядит жутковато.
Все таки форма из трех шаров остается неизменной.
Ням ням ням ням ням ням ням!
Даа, в Далласе просто великолепен! Можно купаться и все будут видеть твою самодовольную задницу)
Позорище. А потом ещё русские удивляются, почему над ними смеются за границей...
а вот и не жирно если меньше масла в тесто и жарить на блинной сковороде без масла)делаю так) вкусно)
и не стоит ими обжираться!
americaaaa!
но я не злобно :)
данкин донатсов в больших картонных коробках у нас явно не хватает.
так дополнило бы образ милиции, они, бедняжки, ещё вздыхают по американской форме=(
Красивый пост читать приятнее!