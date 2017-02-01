Антон Хитров
На сайте с 24 декабря 2014
Новые серии «Шерлока»: За и против
Да, но она мощно повлияла на судьбу главных героев
Лофт в сталинском доме с элементами советского дизайна
вот что я сделаю с коровьим черепом
Фантастические твари или реальные животные?
В оригинале Скамандер https://www.pottermore.com/explore-the-story/newt-scamander. А в русских переводах он и Ньют Саламандер, и местами даже Тритон Обмандер
Театр - место для первого свидания или нет?
Театры разные бывают. Вы пригласите потенциального партнера в Мастерскую Фоменко, а ему, может, ближе Театр.doc. И... бинго! он/она вас ненавидит.
Это я вам как театральный критик говорю.
Театр - место для первого свидания или нет?
да уж,если попасть на неудачный спектакль, можно потом это свидание с содроганием вспоминать :)
Лофт в сталинском доме с элементами советского дизайна
Это нам подруга подогнала, она работает поваром <3
Вообще-то уфология — это квазинаука, если вы про них