вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии18
Темы0
Посты75
Коротко0
АХ

Антон Хитров

На сайте с 24 декабря 2014

Комментарии18
Темы0
Посты75
Коротко0
Дизайнер оценивает НЛО из фильмов

Вообще-то уфология — это квазинаука, если вы про них

Новые серии «Шерлока»: За и против

Да, но она мощно повлияла на судьбу главных героев

Лофт в сталинском доме с элементами советского дизайна

вот что я сделаю с коровьим черепом

Фантастические твари или реальные животные?

В оригинале Скамандер https://www.pottermore.com/explore-the-story/newt-scamander. А в русских переводах он и Ньют Саламандер, и местами даже Тритон Обмандер

Театр - место для первого свидания или нет?

Театры разные бывают. Вы пригласите потенциального партнера в Мастерскую Фоменко, а ему, может, ближе Театр.doc. И... бинго! он/она вас ненавидит.

Это я вам как театральный критик говорю.

Театр - место для первого свидания или нет?

да уж,если попасть на неудачный спектакль, можно потом это свидание с содроганием вспоминать :)

Лофт в сталинском доме с элементами советского дизайна

Это нам подруга подогнала, она работает поваром <3