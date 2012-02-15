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Нижний Новгород
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Комментарии13Темы1Посты8
Коротко0
РК

Радиф Кашапов

На сайте с 18 января 2008

Комментарии13Темы1Посты8
Коротко0

на развод, вроде, можно. а к поликлинике все равно надо прикрепляться лично, увы.

мне в другом городе делали месяц.

На районе: Развлечения и достопримечательности в спальных районах Петербурга

то, что раньше так не говорили, не значит, что нельзя применять такое разделение. Петербурга тоже когда-то не было.

Районы-кварталы: Районная газета Колпина «Окно»

ну, конечно же, всех волнует только склонение топонима (на сайт грамота.ру сходите, что ли).

Районы-кварталы: Районная газета Колпина «Окно»

оба варианта возможны

Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 1)

По бар-хоппингу Питер впереди)

Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 1)

это печально. не улыбаюсь

Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 1)

Питер - центр бар-хоппинга в России, чего уж там)