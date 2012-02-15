Радиф Кашапов
На сайте с 18 января 2008
мне в другом городе делали месяц.
На районе: Развлечения и достопримечательности в спальных районах Петербурга
то, что раньше так не говорили, не значит, что нельзя применять такое разделение. Петербурга тоже когда-то не было.
то, что раньше так не говорили, не значит, что нельзя применять такое разделение. Петербурга тоже когда-то не было.
Районы-кварталы: Районная газета Колпина «Окно»
ну, конечно же, всех волнует только склонение топонима (на сайт грамота.ру сходите, что ли).
Районы-кварталы: Районная газета Колпина «Окно»
оба варианта возможны
оба варианта возможны
Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 1)
По бар-хоппингу Питер впереди)
Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 1)
это печально. не улыбаюсь
Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 1)
Питер - центр бар-хоппинга в России, чего уж там)
на развод, вроде, можно. а к поликлинике все равно надо прикрепляться лично, увы.