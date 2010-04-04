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Анна Андревна

На сайте с 20 января 2008

Комментарии20
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Свинина на ребрышках с шалфеем, апельсинами и репкой

сегодня утром смотрела этот эфир, должно получиться вкусно! уж очень аппетитно выглядит!!!=)

How To Make Rainbow Cake

"В моем мире живут только пони. Они питаются радугой и какают бабочками"

Лучшие острова Таиланда

Лето захотелось...

Dunkin' Donuts возвращается в Россию

урааа!! я так по ним истосковалась...)))

Фрукты, которые удивляют

в лето захотелось...

Десерты от Amy Atlas

интересно, как делаются звездочки и другие узоры на шоколадках...
очень красиво

Шоколадно-фисташковый пирог

ммм...фистааашки)))) обожаю=) спасибо за рецепт=)

Фрукты, которые удивляют

Вы прямо мои мысли читаете!
поскорее бы уже оно наступило...