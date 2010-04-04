Анна Андревна
На сайте с 20 января 2008
How To Make Rainbow Cake
"В моем мире живут только пони. Они питаются радугой и какают бабочками"
Лучшие острова Таиланда
Лето захотелось...
Dunkin' Donuts возвращается в Россию
урааа!! я так по ним истосковалась...)))
Фрукты, которые удивляют
в лето захотелось...
Десерты от Amy Atlas
интересно, как делаются звездочки и другие узоры на шоколадках...
интересно, как делаются звездочки и другие узоры на шоколадках...
очень красиво
Шоколадно-фисташковый пирог
ммм...фистааашки)))) обожаю=) спасибо за рецепт=)
Фрукты, которые удивляют
Вы прямо мои мысли читаете!
Вы прямо мои мысли читаете!
поскорее бы уже оно наступило...
сегодня утром смотрела этот эфир, должно получиться вкусно! уж очень аппетитно выглядит!!!=)