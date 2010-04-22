Oleg Mitin
На сайте с 12 июля 2009
На самом деле в статье существует много информации, не соответствующей истине.
К примеру.
1.Если не есть после шести, то реально худеешь. Сон - очень энергоёмкий процесс, и если перед ним не есть, то энергии у организма не будет и ему придётся брать её из....правильно....жировых тканей.
Более того, я даже одно время жил по правилу - до 18.00 ел, что хотел, а после одно яблоко и обежзиренный творог. Конечно, я занимался спортом. Активная физическая деятельность необходима человеку, как воздух.
2. Не надо путать сахар с углеводами. Сахар вреден, очень вреден, и калориен. От сахара отказаться необходимо.
3. Голод и белковые диеты - разные вещи. Это как масло с тапками.
4. Йогурт - бесполезный продукт. Вся иная информация - маркетинговый ход.
5. Физические упражнения заставляют есть больше. Когда я всерьёз занимался спортом, я приходил домой и съедал всё, что есть в доме. Организм требовал.
6. Энергия - это углевод. Белок - строительный материал. Опять масло с тапками.
7. Не надо верить всему тому, что говорят "учёные" . Я могу завтра написать что угодно и сказать: "говорят учёные"
8. Похудеть можно по-разному. В любом случае рацион должен быть богат продуктами.
9. И вообще, забудьте про витамины. Первобытные люди, древние люди питались как попало, и ничего. Большинство долгожителей вообще голодали всю жизнь и недоедали.
Комментарий написал человек, который более 10 лет занимается спортом, который многое на себе испробовал.
Жаль, мне кажется, я разбил статью в пух и прах.
0. я не диетолог, поэтому не делаю уверенной физиономии.
1. есть, насколько я знаю, нужно небольшими порциями через каждые 2-3 часа. если ты не ешь после шести, организм начинает воспринимать такие большие промежутки "голода" как время для накапливания энергии, а не расходования ее.
2. я тебя расстрою, но сахар является чистым углеводом. См.: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
3. голод и белковые диеты - разные вещи. Спасибо, кэп. Я где-то писал, что это одно и то же?
4. йогурт не совсем бесполезный продукт. на его упаковках зачем-то пишут про колониеобразующие единицы.
5. не могу опровергнуть тебя. если ты много ел после тренажерного зала - значит ты много ел после тренажерного зала. но у кого-то иной опыт.
6. энергия - это углевод. тогда ешь сахар и не забудь масло с тапками. :))
7. согласен.
8. почти согласен.
9. первобытные люди, древние люди питались как попало и не доживали до 30 лет. спасибо.
Олег, я знаю, что ты много лет занимаешься спортом. Но я, например, много лет хожу по утрам в туалет, но это не значит, что я специалист по какашкам. :))
Пух и прах передают тебе привет. :))
да, согласна с тобой. Если не есть после шести - твой желудок нормально все переваривает и на утро ты действительно будешь чувствовать себя легче. Такой вариант правдив.
Сахар и правда вреден. Особенно тот, что изображен на картинке в статье.
Как человек, который пробыл в спорте 8 лет - соглашусь по поводу голода))) приходилось прятать от меня еду, после возвращения с тренировок. И то, желудок мог повести меня ночью в холодильник, как и многих других спортсменов :)
Лучше йогурта - наш Кефир и свежие фрукты добавленные ручным способом :)
1. бред.
2. я знаю, что такое сахар. сахар это яд. углеводы это углеводы.
3. ты их вместе употребил.
4. йогурт - полное говно. пей ряженку)
5. опыт такой: попробуй поднять 8 тонн за тренировку и придти домой, скушать апельсин. посмотрю на тебя)
6. рискуешь получить по жопе тапком))))ахахаххаа))
9. первобытные люди умирали рано по другим причинам. я говорю про природу человека.
Может ты и не спец по какашкам, но жопу, думаю, вытирать умеешь)
По поводу сахара и углеводов. Да, сахароза - действительно углевод, равно как и фруктоза, глюкоза etc. Но, скажем, целлюлоза, которая тоже является углеводом и состоит из тех же элементов, - куда полезнее.
Видите ли, можно построить два дома из одинаковых кирпичей, но построить по-разному. Грубо говоря, если строить дом только из сахаров, то дом развалится. Углеводы лучше потреблять другие.
так я и не предлагаю "строить дом" из одного сахара. я предлагаю не заниматься продуктовым шовинизмом. :)
гомеопатия (хотя, в нее не многие верят) иногда советует чуть ли не яды. :)
1. бред.
2. "сахар - это яд". вполне энциклопедическое объяснение. :))
3. каюсь.
4. пью кефир. :)
5. оговорюсь, что писал не о тяжелых упражнениях, а о фитнесе. разница есть.
6. ааааааааа!! :))
9. они умирали, как правило, из-за черепно-мозговых травм, гнойных ран и отсутствия антисептиков.
я не вытираю жопу, потому что какаю б/у айфонами =))
уж очень мне понравилось, как Вы пишите)
Простите, но мы не о гомеопатии говорим. Так что предлагаю без подобных сравнений.
А по вашим словам у вас все углеводы, так сказать, одинаково полезны. Что в корне неверно.
"забудьте про витамины"..это вы вообще серьезно? или хотите поспорить с учеными о значении витаминов? про авитаминоз слышали?
то, что витамины имеют очень большое значение для обмена веществ - неоспоримый факт! тема похудания с первобытными людьми никак не связана,не стоит сравнивать первобытные условия с современными(лифт,любые виды транспорта, интернет, мобильный телефон...), так что с лишним весом им бороться не приходилось
Белый сахар замедляет перистальтику кишечника и сильно угнетает иммунную систему. Он разрушает зубную эмаль и прокладывает путь бактериям. Но он влияет также и на интеллект, хотя мы обычно сразу не в состоянии это заметить, потому что путаем интеллект с образованием. Если бы сегодня сахар попытались распространить в качестве нового продукта, то он бы никогда не получил допуска для употребления в пищу. Это сильный яд, и место ему в аптеке. Он ослабляет мозг и меняет поведение.
Обычный сахар слишком сильно перегружает поджелудочную железу, заставляя ее вырабатывать избыток инсулина, чтобы вновь снизить уровень сахара в крови. Однако снижение уровня сахара в крови вызывает волчий аппетит, и мы слишком часто хватаемся за что-нибудь сладкое и тем самым попадаем в замкнутый круг.
Выбор витаминов - процесс персональный. Прежде, чем прописать определённую группу витаминов, следует пройти серьёзные обследования. Я уже не говорю про взаимодействие. Так что любая надпись про витамины на любой упаковке - коммерческий ход, а покупать комплексы витаминов в аптеке вообще опасно.
Нужно есть фрукты и овощи, нужно есть здоровую пищу.
а фрукты и овощи, здоровая пища - не источник витаминов? я вам говорю про витамины, а вы мне отвечаете про коммерческий ход на упаковках.я не говорю, что надо есть печенье с надписью на упаковке "10 витаминов",я прекрасно понимаю, что на этом делают деньги. Выбор витаминов - не выбор лекарств.Витамины в организме не синтезируются, поэтому их регулярное поступление очень важно. Конечно, они поступают с пищей. Но не все витамины поступают в организм регулярно. Это как незаменимые аминокислоты.
Про взаимодействие чего с чем вы не говорите? интересно послушать мнение человека, который утверждает, что сахар - не углевод.Вообще если честно я в шоке от того, с какой уверенностью вы говорите такие глупости.
вам же никто не говорит сахар ложками есть. ну растворите вы ложку сахара в чае,и что будет? я не знаю, насколько нужно злоупотреблять сахаром, чтобы называть его сильным ядом. Откуда вы вообще взяли эту информацию про ослабление мозга и изменение поведения? "не верьте всему, что пишут ученые", повторю ваши слова.Углеводы - не гормоны, чтобы поведение менять. Разрушает зубную эмаль не только сахар. Если сахар - яд, то почему картофель или хлеб - не яд?те же углеводы
Сахар есть углевод в контексте химии.
Сахар есть яд в контексте здорового питания, поэтому нас не волнует его химическая формула. Это как рассуждать о калорийности яда змеи. Понимаете о чём я?
Сахар необходимо исключить из рациона. У него более 56 вредных факторов и он сильнейший иммунодепрессант.
Вам не надо думать о витаминах и знать об этом. Нужно просто кушать то, что хочется. Организм имеет функцию саморегулирования. Если вам хочется пить, то понятно, в чём дело, если захотелось на солнышко - тоже понятно, если хочется фруктов или мяса - понятно.
Вам вбили в голову какую-то информацию и вы с гордым видом её защищаете, упрекая меня в том, что я говорю глупости. Почитайте книги,почитайте статьи в интернете, только серьёзные статьи а не такие, как эта!
Взаимодействие. Я имел ввиду взаимодействие витаминов. Некоторые витамины усваиваются только в каких-то сочетаниях, некоторые употреблять вместе нельзя. И я и вы в этом не разбираемся. Зачем поднимать эту тему? Читать книжки надо и молчать про аминокислоты, если вы не понимаете, что это такое.
Почитайте книги. Почитайте мой пост по этой теме, там всё написано.
кто вам вбил в голову, что сахар - яд в контексте здорового питания? просто нужно всего употреблять в меру. Как можно говорить про физиологию человека, про функции его организма, не зная простейших вещей. Не надо мне тут рассказывать про функции организма, да еще и советовать читать серьезные статьи, я - биолог,научные статьи читаю ежедневно, поэтому и спорю с вами, ибо понимаю биохимические и физиологические процессы, которые протекают в организме. Та что не думать и не знать о витаминах я никак не имею права, и об аминокислотах, кстати говоря, тоже.
про сахар много написано)
чтение научных книг и статей - неотъемлемая часть моей работы, в отличие от вашего самообразования.
чтение научных книг и статей - неотъемлемая часть моего самообразования.
научное самообразование сродни самолечению.
конечно, этот пост совершенно случайно принадлежит тебе. ;)
Ломоносову скажите)
да, вот мы и схлестнулись перьями:)
я ложусь в три ночи, вы предложите мне тоже не есть после шести?
я сбросил 20 кг
я просто катался на велике )
КАКИЕ БАТАЛИИ!!! :)
я никому ничего не предлагаю. это ваш выбор, можете пить кофе с сахаром и курить сигарету.
ну вот сахар я не употребляю ) поэтому просто добавим в кофе сливки ) сигарету тоже не обязательно
а про гипервитаминоз вы слышали?)
если помешаться на витаминах и жрать только морковку с яблоками, ничего хорошего тоже не выйдет
фруктов в мире много, еды много. зачем есть только морковь с яблоками?
Кофе перед сном? - сердцу привет от меня:)
дело ж не в том чтобы именно после 6 не есть, а за 3-4 часа до сна, чтобы спящий организм не обременять еще и перевариванием.
я в курсе) я не говорю в крайности бросаться. я уже писала в предыдущем комментарии, что всего в меру.
вы за своими словами лучше последите, если ничего дельного ответить не можете - лучше промолчать, умнее покажетесь.
абсолютно согласна. поэтому, когда худеешь, нельзя вообще не есть, только больше жира запасете)))
Одна Ваша фраза "если помешаться на витаминах и жрать только морковку с яблоками, ничего хорошего тоже не выйдет" уже всё сказала о Вашем уровне развития. Давайте, я не буду приводить аргументов и закончим на этом.
и продолжаются! :)
не ссорьтесь, пожалуйста.
уважуха
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80#.D0.A7.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.B0.D1.85.D0.B0.D1.80.D0.B0
Вот здесь есть хороший раздел о результате чрезмерного потребления сахара. К сожалению, краткий итог в том, что на жировой обмен он все же влияет отрицательно.
из той же статьи: "Таким образом, ценность сахара как пищевого продукта не оставляет сомнений. Необходимо лишь помнить старую поговорку: «Не в меру еда — болезнь и беда»" :)
Современные кардиологи никаких претензий к кофе не имеют. Он повышает давление сравнимо давлению, которое возникает когда ты встаешь со стула, а к кофеину при регулярном употреблении (чай, кофе) организм тоже привыкает.
В стакане зеленого чая, к слову, кофеина больше чем в чашке кофе. Но почему-то в этом случае никто не говорит про сердце.
Boykot, несмотря на пытливость ума, в вашей голове много стереотипов
целлюлоза не перевариватся никакими организмами кроме бактерий. и у всех кроме жвачных и термитов (т.к. у них эти бактерии живут в желудке) она 100% уходит в гавно.
извини, но ты несешь херню, с точки зрения биохимии организма. сахароза важный источник глюкозы и фруктоза, а глюкоза основной энергоноситель организма. Поэтому советую почитать кольмана и рема "наглядная биохимия" или на худой конец википедию, чтоб не писать популисткой херни, придуманной лжеучеными под названием диетологи
вам следовало так подумать перед тем, как писать все комментарии выше, сэкономили бы время)
Какая экономная девушка!
я просто слышал, что не надо пить кофе перед сном. т.к. я его не часто употребляю, я не ищу новой информации .
это кому? мне или автору поста?
Если мне, то отвечу, что кристаллический сахар не есть необходимым элементом в нашем рационе. Более того, я отказался от сахара и вижу отличные результаты. А вот если снова его ем, у меня возникает неприятный металлический вкус во рту. Мне никого читать не надо, чтобы понимать, что долгое время был в серьёзной зависимости от него. Мне не надо было читать, чтобы понять, что мне плохо от его употребления. Я отказался и стало лучше.
Уж не знаю в какой раз я уже задаю этот вопрос, но вот Вы, человек пропагандирующий "не-есть-после-18" хотя бы знаете почему именно после 18? Почему не после 17 или 19?
Это не так принципиально. Важно лечь не с полным желудком. К примеру, мясо переваривается долго, если человек ложится в 10, то мясо не успеет перевариться до наступления сна.
Да ну? А известно ли Вам, что именно это время повелось из расчета, что человек ложиться спать в 10 вечера? Верная интерпретация этого правила - не есть за 4 часа до сна.
Сначала хотел что-то ответить, но подумал, что мне не интересно. Вы вбили себе в голову две цифры и думать не хотите.
Как раз наоборот - куча людей включая Вас вбили себе в голову одну цифру, даже не зная откуда она взялась
нет совершенно никакой разницы, попадает ли сахароза внутрь в виде сахара растворенного в еде или сахара в продуктах. мнительность может быть.
нужно не есть за 3 часа до сна вообще ничего! Это самое главное правило)))
чтобы не располнеть совсем
вот это Вы отмочили! ну прям не могу нарадоваться! дуэль состоялась, Вы - победитель!))) поражаюсь не сколько содержательности комментария, сколько острому языку!))
везет тебе
и как часто катался? сколько по времени?
Вот нормальный пост по этой теме.
http://www.lookatme.ru/flows/zdorovyiy-obraz-zhizni/posts/68741-stolko-diet-kak-zhe-vsyo-taki-pohudet