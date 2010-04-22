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OM

Oleg Mitin

На сайте с 12 июля 2009

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10 мифов о «худой» еде

Вот нормальный пост по этой теме.

http://www.lookatme.ru/flows/zdorovyiy-obraz-zhizni/posts/68741-stolko-diet-kak-zhe-vsyo-taki-pohudet

10 мифов о «худой» еде

На самом деле в статье существует много информации, не соответствующей истине.
К примеру.
1.Если не есть после шести, то реально худеешь. Сон - очень энергоёмкий процесс, и если перед ним не есть, то энергии у организма не будет и ему придётся брать её из....правильно....жировых тканей.
Более того, я даже одно время жил по правилу - до 18.00 ел, что хотел, а после одно яблоко и обежзиренный творог. Конечно, я занимался спортом. Активная физическая деятельность необходима человеку, как воздух.
2. Не надо путать сахар с углеводами. Сахар вреден, очень вреден, и калориен. От сахара отказаться необходимо.
3. Голод и белковые диеты - разные вещи. Это как масло с тапками.
4. Йогурт - бесполезный продукт. Вся иная информация - маркетинговый ход.
5. Физические упражнения заставляют есть больше. Когда я всерьёз занимался спортом, я приходил домой и съедал всё, что есть в доме. Организм требовал.
6. Энергия - это углевод. Белок - строительный материал. Опять масло с тапками.
7. Не надо верить всему тому, что говорят "учёные" . Я могу завтра написать что угодно и сказать: "говорят учёные"
8. Похудеть можно по-разному. В любом случае рацион должен быть богат продуктами.
9. И вообще, забудьте про витамины. Первобытные люди, древние люди питались как попало, и ничего. Большинство долгожителей вообще голодали всю жизнь и недоедали.

Комментарий написал человек, который более 10 лет занимается спортом, который многое на себе испробовал.

Жаль, мне кажется, я разбил статью в пух и прах.

10 мифов о «худой» еде

0. я не диетолог, поэтому не делаю уверенной физиономии.
1. есть, насколько я знаю, нужно небольшими порциями через каждые 2-3 часа. если ты не ешь после шести, организм начинает воспринимать такие большие промежутки "голода" как время для накапливания энергии, а не расходования ее.
2. я тебя расстрою, но сахар является чистым углеводом. См.: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
3. голод и белковые диеты - разные вещи. Спасибо, кэп. Я где-то писал, что это одно и то же?
4. йогурт не совсем бесполезный продукт. на его упаковках зачем-то пишут про колониеобразующие единицы.
5. не могу опровергнуть тебя. если ты много ел после тренажерного зала - значит ты много ел после тренажерного зала. но у кого-то иной опыт.
6. энергия - это углевод. тогда ешь сахар и не забудь масло с тапками. :))
7. согласен.
8. почти согласен.
9. первобытные люди, древние люди питались как попало и не доживали до 30 лет. спасибо.
Олег, я знаю, что ты много лет занимаешься спортом. Но я, например, много лет хожу по утрам в туалет, но это не значит, что я специалист по какашкам. :))
Пух и прах передают тебе привет. :))

10 мифов о «худой» еде

да, согласна с тобой. Если не есть после шести - твой желудок нормально все переваривает и на утро ты действительно будешь чувствовать себя легче. Такой вариант правдив.
Сахар и правда вреден. Особенно тот, что изображен на картинке в статье.
Как человек, который пробыл в спорте 8 лет - соглашусь по поводу голода))) приходилось прятать от меня еду, после возвращения с тренировок. И то, желудок мог повести меня ночью в холодильник, как и многих других спортсменов :)

10 мифов о «худой» еде

Лучше йогурта - наш Кефир и свежие фрукты добавленные ручным способом :)

10 мифов о «худой» еде

1. бред.
2. я знаю, что такое сахар. сахар это яд. углеводы это углеводы.
3. ты их вместе употребил.
4. йогурт - полное говно. пей ряженку)
5. опыт такой: попробуй поднять 8 тонн за тренировку и придти домой, скушать апельсин. посмотрю на тебя)
6. рискуешь получить по жопе тапком))))ахахаххаа))
9. первобытные люди умирали рано по другим причинам. я говорю про природу человека.
Может ты и не спец по какашкам, но жопу, думаю, вытирать умеешь)

10 мифов о «худой» еде

По поводу сахара и углеводов. Да, сахароза - действительно углевод, равно как и фруктоза, глюкоза etc. Но, скажем, целлюлоза, которая тоже является углеводом и состоит из тех же элементов, - куда полезнее.
Видите ли, можно построить два дома из одинаковых кирпичей, но построить по-разному. Грубо говоря, если строить дом только из сахаров, то дом развалится. Углеводы лучше потреблять другие.

10 мифов о «худой» еде

так я и не предлагаю "строить дом" из одного сахара. я предлагаю не заниматься продуктовым шовинизмом. :)
гомеопатия (хотя, в нее не многие верят) иногда советует чуть ли не яды. :)

10 мифов о «худой» еде

1. бред.
2. "сахар - это яд". вполне энциклопедическое объяснение. :))
3. каюсь.
4. пью кефир. :)
5. оговорюсь, что писал не о тяжелых упражнениях, а о фитнесе. разница есть.
6. ааааааааа!! :))
9. они умирали, как правило, из-за черепно-мозговых травм, гнойных ран и отсутствия антисептиков.
я не вытираю жопу, потому что какаю б/у айфонами =))

10 мифов о «худой» еде

уж очень мне понравилось, как Вы пишите)

10 мифов о «худой» еде

Простите, но мы не о гомеопатии говорим. Так что предлагаю без подобных сравнений.
А по вашим словам у вас все углеводы, так сказать, одинаково полезны. Что в корне неверно.

10 мифов о «худой» еде
комментарий удалён
10 мифов о «худой» еде

"забудьте про витамины"..это вы вообще серьезно? или хотите поспорить с учеными о значении витаминов? про авитаминоз слышали?
то, что витамины имеют очень большое значение для обмена веществ - неоспоримый факт! тема похудания с первобытными людьми никак не связана,не стоит сравнивать первобытные условия с современными(лифт,любые виды транспорта, интернет, мобильный телефон...), так что с лишним весом им бороться не приходилось

10 мифов о «худой» еде

Белый сахар замед­ляет перистальтику кишечника и сильно угнетает иммунную систему. Он разрушает зубную эмаль и прокладывает путь бактериям. Но он влияет также и на интеллект, хотя мы обычно сразу не в состоя­нии это заметить, потому что путаем интеллект с образованием. Если бы сегодня сахар попытались распространить в качестве нового продукта, то он бы никогда не получил допуска для употребления в пищу. Это сильный яд, и место ему в аптеке. Он ослабляет мозг и меняет поведение.

Обычный сахар слишком сильно перегружает поджелудочную железу, заставляя ее вырабатывать избыток инсулина, чтобы вновь снизить уровень са­хара в крови. Однако снижение уровня сахара в крови вызывает волчий аппетит, и мы слишком ча­сто хватаемся за что-нибудь сладкое и тем самым попадаем в замкнутый круг.

10 мифов о «худой» еде

Выбор витаминов - процесс персональный. Прежде, чем прописать определённую группу витаминов, следует пройти серьёзные обследования. Я уже не говорю про взаимодействие. Так что любая надпись про витамины на любой упаковке - коммерческий ход, а покупать комплексы витаминов в аптеке вообще опасно.
Нужно есть фрукты и овощи, нужно есть здоровую пищу.

10 мифов о «худой» еде

а фрукты и овощи, здоровая пища - не источник витаминов? я вам говорю про витамины, а вы мне отвечаете про коммерческий ход на упаковках.я не говорю, что надо есть печенье с надписью на упаковке "10 витаминов",я прекрасно понимаю, что на этом делают деньги. Выбор витаминов - не выбор лекарств.Витамины в организме не синтезируются, поэтому их регулярное поступление очень важно. Конечно, они поступают с пищей. Но не все витамины поступают в организм регулярно. Это как незаменимые аминокислоты.
Про взаимодействие чего с чем вы не говорите? интересно послушать мнение человека, который утверждает, что сахар - не углевод.Вообще если честно я в шоке от того, с какой уверенностью вы говорите такие глупости.

10 мифов о «худой» еде

вам же никто не говорит сахар ложками есть. ну растворите вы ложку сахара в чае,и что будет? я не знаю, насколько нужно злоупотреблять сахаром, чтобы называть его сильным ядом. Откуда вы вообще взяли эту информацию про ослабление мозга и изменение поведения? "не верьте всему, что пишут ученые", повторю ваши слова.Углеводы - не гормоны, чтобы поведение менять. Разрушает зубную эмаль не только сахар. Если сахар - яд, то почему картофель или хлеб - не яд?те же углеводы

10 мифов о «худой» еде

Сахар есть углевод в контексте химии.
Сахар есть яд в контексте здорового питания, поэтому нас не волнует его химическая формула. Это как рассуждать о калорийности яда змеи. Понимаете о чём я?
Сахар необходимо исключить из рациона. У него более 56 вредных факторов и он сильнейший иммунодепрессант.

Вам не надо думать о витаминах и знать об этом. Нужно просто кушать то, что хочется. Организм имеет функцию саморегулирования. Если вам хочется пить, то понятно, в чём дело, если захотелось на солнышко - тоже понятно, если хочется фруктов или мяса - понятно.
Вам вбили в голову какую-то информацию и вы с гордым видом её защищаете, упрекая меня в том, что я говорю глупости. Почитайте книги,почитайте статьи в интернете, только серьёзные статьи а не такие, как эта!
Взаимодействие. Я имел ввиду взаимодействие витаминов. Некоторые витамины усваиваются только в каких-то сочетаниях, некоторые употреблять вместе нельзя. И я и вы в этом не разбираемся. Зачем поднимать эту тему? Читать книжки надо и молчать про аминокислоты, если вы не понимаете, что это такое.

10 мифов о «худой» еде

Почитайте книги. Почитайте мой пост по этой теме, там всё написано.

10 мифов о «худой» еде

кто вам вбил в голову, что сахар - яд в контексте здорового питания? просто нужно всего употреблять в меру. Как можно говорить про физиологию человека, про функции его организма, не зная простейших вещей. Не надо мне тут рассказывать про функции организма, да еще и советовать читать серьезные статьи, я - биолог,научные статьи читаю ежедневно, поэтому и спорю с вами, ибо понимаю биохимические и физиологические процессы, которые протекают в организме. Та что не думать и не знать о витаминах я никак не имею права, и об аминокислотах, кстати говоря, тоже.

10 мифов о «худой» еде

про сахар много написано)

10 мифов о «худой» еде

чтение научных книг и статей - неотъемлемая часть моей работы, в отличие от вашего самообразования.

10 мифов о «худой» еде

чтение научных книг и статей - неотъемлемая часть моего самообразования.

10 мифов о «худой» еде

научное самообразование сродни самолечению.

10 мифов о «худой» еде

конечно, этот пост совершенно случайно принадлежит тебе. ;)

10 мифов о «худой» еде

Ломоносову скажите)

10 мифов о «худой» еде

да, вот мы и схлестнулись перьями:)

10 мифов о «худой» еде

я ложусь в три ночи, вы предложите мне тоже не есть после шести?

10 мифов о «худой» еде

я сбросил 20 кг
я просто катался на велике )

10 мифов о «худой» еде

КАКИЕ БАТАЛИИ!!! :)

10 мифов о «худой» еде

я никому ничего не предлагаю. это ваш выбор, можете пить кофе с сахаром и курить сигарету.

10 мифов о «худой» еде

ну вот сахар я не употребляю ) поэтому просто добавим в кофе сливки ) сигарету тоже не обязательно

10 мифов о «худой» еде

а про гипервитаминоз вы слышали?)
если помешаться на витаминах и жрать только морковку с яблоками, ничего хорошего тоже не выйдет

10 мифов о «худой» еде

фруктов в мире много, еды много. зачем есть только морковь с яблоками?

10 мифов о «худой» еде

Кофе перед сном? - сердцу привет от меня:)

10 мифов о «худой» еде

дело ж не в том чтобы именно после 6 не есть, а за 3-4 часа до сна, чтобы спящий организм не обременять еще и перевариванием.

10 мифов о «худой» еде

я в курсе) я не говорю в крайности бросаться. я уже писала в предыдущем комментарии, что всего в меру.

10 мифов о «худой» еде

вы за своими словами лучше последите, если ничего дельного ответить не можете - лучше промолчать, умнее покажетесь.

10 мифов о «худой» еде

абсолютно согласна. поэтому, когда худеешь, нельзя вообще не есть, только больше жира запасете)))

10 мифов о «худой» еде

Одна Ваша фраза "если помешаться на витаминах и жрать только морковку с яблоками, ничего хорошего тоже не выйдет" уже всё сказала о Вашем уровне развития. Давайте, я не буду приводить аргументов и закончим на этом.

10 мифов о «худой» еде

и продолжаются! :)

10 мифов о «худой» еде

не ссорьтесь, пожалуйста.

10 мифов о «худой» еде

уважуха

10 мифов о «худой» еде

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80#.D0.A7.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.B0.D1.85.D0.B0.D1.80.D0.B0
Вот здесь есть хороший раздел о результате чрезмерного потребления сахара. К сожалению, краткий итог в том, что на жировой обмен он все же влияет отрицательно.

10 мифов о «худой» еде

из той же статьи: "Таким образом, ценность сахара как пищевого продукта не оставляет сомнений. Необходимо лишь помнить старую поговорку: «Не в меру еда — болезнь и беда»" :)

10 мифов о «худой» еде

Современные кардиологи никаких претензий к кофе не имеют. Он повышает давление сравнимо давлению, которое возникает когда ты встаешь со стула, а к кофеину при регулярном употреблении (чай, кофе) организм тоже привыкает.

В стакане зеленого чая, к слову, кофеина больше чем в чашке кофе. Но почему-то в этом случае никто не говорит про сердце.

Boykot, несмотря на пытливость ума, в вашей голове много стереотипов

10 мифов о «худой» еде

целлюлоза не перевариватся никакими организмами кроме бактерий. и у всех кроме жвачных и термитов (т.к. у них эти бактерии живут в желудке) она 100% уходит в гавно.

10 мифов о «худой» еде

извини, но ты несешь херню, с точки зрения биохимии организма. сахароза важный источник глюкозы и фруктоза, а глюкоза основной энергоноситель организма. Поэтому советую почитать кольмана и рема "наглядная биохимия" или на худой конец википедию, чтоб не писать популисткой херни, придуманной лжеучеными под названием диетологи

10 мифов о «худой» еде

вам следовало так подумать перед тем, как писать все комментарии выше, сэкономили бы время)

10 мифов о «худой» еде

Какая экономная девушка!

10 мифов о «худой» еде

я просто слышал, что не надо пить кофе перед сном. т.к. я его не часто употребляю, я не ищу новой информации .

10 мифов о «худой» еде

это кому? мне или автору поста?
Если мне, то отвечу, что кристаллический сахар не есть необходимым элементом в нашем рационе. Более того, я отказался от сахара и вижу отличные результаты. А вот если снова его ем, у меня возникает неприятный металлический вкус во рту. Мне никого читать не надо, чтобы понимать, что долгое время был в серьёзной зависимости от него. Мне не надо было читать, чтобы понять, что мне плохо от его употребления. Я отказался и стало лучше.

10 мифов о «худой» еде

Уж не знаю в какой раз я уже задаю этот вопрос, но вот Вы, человек пропагандирующий "не-есть-после-18" хотя бы знаете почему именно после 18? Почему не после 17 или 19?

10 мифов о «худой» еде

Это не так принципиально. Важно лечь не с полным желудком. К примеру, мясо переваривается долго, если человек ложится в 10, то мясо не успеет перевариться до наступления сна.

10 мифов о «худой» еде

Да ну? А известно ли Вам, что именно это время повелось из расчета, что человек ложиться спать в 10 вечера? Верная интерпретация этого правила - не есть за 4 часа до сна.

10 мифов о «худой» еде

Сначала хотел что-то ответить, но подумал, что мне не интересно. Вы вбили себе в голову две цифры и думать не хотите.

10 мифов о «худой» еде

Как раз наоборот - куча людей включая Вас вбили себе в голову одну цифру, даже не зная откуда она взялась

10 мифов о «худой» еде

нет совершенно никакой разницы, попадает ли сахароза внутрь в виде сахара растворенного в еде или сахара в продуктах. мнительность может быть.

10 мифов о «худой» еде

нужно не есть за 3 часа до сна вообще ничего! Это самое главное правило)))
чтобы не располнеть совсем

10 мифов о «худой» еде

вот это Вы отмочили! ну прям не могу нарадоваться! дуэль состоялась, Вы - победитель!))) поражаюсь не сколько содержательности комментария, сколько острому языку!))

10 мифов о «худой» еде

везет тебе

и как часто катался? сколько по времени?