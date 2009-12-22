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ЖА

Женя Акими

На сайте с 20 января 2008

Комментарии7
Темы0
Посты1
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Мужской или женский коктейль?

персик
вишня
томатный сок
шампанское

Короткая экскурсия в Иран

так интересно было посмотреть...наконец-таки на место, где жили мои прапрапрабабушки ))

потянуло сьездить и посмотреть все вживую!

Кейп Таун – там, где начинается Африка

сидя сейчас в огромном московском офисе даже не верится, что такие места существуют! ))

спасибо за пост!

Вот такие Bento )

"ACID TEST ( тест на лакмусовую бумажку)
Если вы сумели убедить себя и друзей, что ваша идея имеет право на существование и с каждым взглядом вы всё более убеждаетесь в этом — проведите acid test. Найдите хотя бы 10 человек из вашей целевой аудитории и предложите им ваш продукт, как если бы он уже существовал. Их реакция и заинтересованность покажет вам насколько точно вы угадали предложив свое решение для выявленной вами проблемы."

или так!

http://en.wikipedia.org/wiki/Acid_test_(gold)

;)

Офис Husky Promotions

Сл. сделайте офис British American Tobacco! )

The Gingerbread Man (сшить, съесть, поиграть)

а что за золотой сироп такой?

The Gingerbread Man (сшить, съесть, поиграть)

огненная вода:)

Офис Husky Promotions

Да уж, интересные у них там пространства ))

Офис Husky Promotions

в лео бернетте хорошо

Офис Husky Promotions

требую обзор "плитспичпром"

Кейп Таун – там, где начинается Африка

посольство ЮАР как раз в Москве- обращайтесь за визами:)