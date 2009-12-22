Женя Акими
На сайте с 20 января 2008
так интересно было посмотреть...наконец-таки на место, где жили мои прапрапрабабушки ))
потянуло сьездить и посмотреть все вживую!
сидя сейчас в огромном московском офисе даже не верится, что такие места существуют! ))
спасибо за пост!
"ACID TEST ( тест на лакмусовую бумажку)
Если вы сумели убедить себя и друзей, что ваша идея имеет право на существование и с каждым взглядом вы всё более убеждаетесь в этом — проведите acid test. Найдите хотя бы 10 человек из вашей целевой аудитории и предложите им ваш продукт, как если бы он уже существовал. Их реакция и заинтересованность покажет вам насколько точно вы угадали предложив свое решение для выявленной вами проблемы."
или так!
http://en.wikipedia.org/wiki/Acid_test_(gold)
;)
Сл. сделайте офис British American Tobacco! )
а что за золотой сироп такой?
огненная вода:)
Да уж, интересные у них там пространства ))
в лео бернетте хорошо
требую обзор "плитспичпром"
посольство ЮАР как раз в Москве- обращайтесь за визами:)
персик
вишня
томатный сок
шампанское