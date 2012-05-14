Ксюша Ат
На сайте с 13 июля 2009
бесплатный общественный транспорт - офигенная идея! я тоже так хочу!(
Последняя реплика - супер!
Красиво, классно и очень по-русски, несмотря на всю модернизированность) Пойду!
Я не знаю, не видела по крайней мере, если в Москве велосипеды напрокат как в Европе? Было бы очень приятно кинуть монетку, покататься, поставить на место, так как виды великолепные, но тащить велосипед на метро - удовольствие не из приятных)
Шпион, выйди вон - отличный, только что завершила просмотр, и сейчас, пожалуй, посмотрю "Хокинг". Бенедикт - замечательный актёр)
неудивительно, что Полина учится в МГУ. Кстати, полок с толстенными томами я не заметила.
11 июля наемся.
в интернете все офигенно умные , смелые , красивые
дом-сумка очень крутой )
Великолепные виды в Москве? Окей.
Есть в Парке Горького.А этим летом планируют сделать прокат с пунктом выдачи на воробьевых горах а "пунктом отдачи" где-то в центре, скорее возле болотной площади. Маршрут по набережной реки. Вот это маршрут так маршрут)
Ксюша, карта прокатов в Москве: http://www.velomesto.ru/moskva/bike-rental/
просто прокат стоит в лучшем случае 500 руб. - день. Если просто ездить, то на этом же авито можно купить вел за 1500руб, который будет исполнять своё предназначение на 100%. Тут дело в другом, что боишься оставлять свой вел где-то пристёгнутым к трубе на ночь... но за 1500 тыщи купил - неделю поездил, даже если спёрли, то деньги отбил :)
отбил - это если вора догонишь, да и то вопрос :) он же опытнее в отбивании, да и на велосипеде к тому же, попробуй догнать :))
а меня он пугает О_О
Полина на госуправлении, вроде. Там не нужно)
либертарианство. хахахахахах