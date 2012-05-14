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КА

Ксюша Ат

На сайте с 13 июля 2009

Комментарии64
Темы0
Посты1
Коротко0
«ОккупайАбай»: Чего хотят люди, собравшиеся на Чистых прудах

либертарианство. хахахахахах

Иностранный опыт: 5 способов пересадить водителей на общественный транспорт

бесплатный общественный транспорт - офигенная идея! я тоже так хочу!(

Разговоры на ужине: Эмиграция

Последняя реплика - супер!

Масленица-перезагрузка: Гуляния в парке Горького

Красиво, классно и очень по-русски, несмотря на всю модернизированность) Пойду!

А вы бы стали ездить на работу на велосипеде?

Я не знаю, не видела по крайней мере, если в Москве велосипеды напрокат как в Европе? Было бы очень приятно кинуть монетку, покататься, поставить на место, так как виды великолепные, но тащить велосипед на метро - удовольствие не из приятных)

Что смотрим этим вечером?

Шпион, выйди вон - отличный, только что завершила просмотр, и сейчас, пожалуй, посмотрю "Хокинг". Бенедикт - замечательный актёр)

Квартира недели

неудивительно, что Полина учится в МГУ. Кстати, полок с толстенными томами я не заметила.

Самые полезные сладости

11 июля наемся.

Блогеры о «Мисс Москва–2010»

в интернете все офигенно умные , смелые , красивые

Необычные здания со всего света

дом-сумка очень крутой )

А вы бы стали ездить на работу на велосипеде?

Великолепные виды в Москве? Окей.

А вы бы стали ездить на работу на велосипеде?

Есть в Парке Горького.А этим летом планируют сделать прокат с пунктом выдачи  на воробьевых горах а "пунктом отдачи" где-то в центре, скорее возле болотной площади. Маршрут по набережной реки. Вот это маршрут так маршрут)

А вы бы стали ездить на работу на велосипеде?

Ксюша, карта прокатов в Москве: http://www.velomesto.ru/moskva/bike-rental/

А вы бы стали ездить на работу на велосипеде?

просто прокат стоит в лучшем случае 500 руб. - день. Если просто ездить, то на этом же авито можно купить вел за 1500руб, который будет исполнять своё предназначение на 100%. Тут дело в другом, что боишься оставлять свой вел где-то пристёгнутым к трубе на ночь... но за 1500 тыщи купил - неделю поездил, даже если спёрли, то деньги отбил :)

А вы бы стали ездить на работу на велосипеде?

отбил - это если вора догонишь, да и то вопрос :) он же опытнее в отбивании, да и на велосипеде к тому же, попробуй догнать :))

Необычные здания со всего света

а меня он пугает О_О

Квартира недели

Полина на госуправлении, вроде. Там не нужно)

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