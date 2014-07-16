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DB

Dmitry Bezouglov

На сайте с 13 марта 2012

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Над чем шутят мигранты

Как говорил Ходжа Насреддин, "тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб". Не все мигранты - Апрашка. Многих русских имеет смысл отправить в Среднюю Азию, чтобы они любовались красотами Гоби, отлипли от бутылок, жен, сомнительных пенсий и всего такого - и стали бодрыми и энергичными.

Проект отличный! 