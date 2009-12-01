nastya
На сайте с 21 января 2008
великолепие вкусов. ммм
вкусно спору нет. печень только устает от такого
а хумус он чуть сладковатый получается?????
побольше историй!
и пухляка на Эле нет давно уже
оно видимо вкусное)
это должно быть очень вкусно. ингредиенты чумовые) шпинат ммм.
а можно еще наверное грибочков добавить)
столько рецептов супа сырного)
я с разрешения повара выложу рецепт кабачкового супа)))
но позже
спасибо
эти бенто сводят с ума) наверное научиться это целое искусство
хочется попасть всюду. надо хотеть сильнее наверное
Дааааа я об этом тоже думала, шампиньоны идеально бы подошли. будем химичить на след. выходных :)
и как я поняла начинка не закрыта сверху тестом?
неа, открыта: что тесто есть ) лучше начинки побольше ))))
еще как!
Да, пожалуй, сладковатый.
горьковатый больше, чем сладковатый
предлагаю добавить немного амаретто или миндального сиропа
ну и корицы тоже)