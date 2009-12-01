вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии35
Темы0
Посты1
Коротко0
N

nastya

На сайте с 21 января 2008

Комментарии35
Темы0
Посты1
Коротко0
Шарлотка?

предлагаю добавить немного амаретто или миндального сиропа
ну и корицы тоже)

Фуд-стилист Margarette Adams

великолепие вкусов. ммм

Сырные шарики

вкусно спору нет. печень только устает от такого

Не грусти, похрусти! Легкая летняя закуска

а хумус он чуть сладковатый получается?????

5642 над уровнем моря

побольше историй!
и пухляка на Эле нет давно уже

Печенье моей мамы

оно видимо вкусное)

Очень бюджетный Пирог с брынзой и шпинатом

это должно быть очень вкусно. ингредиенты чумовые) шпинат ммм.
а можно еще наверное грибочков добавить)

Сытный сырный суп

столько рецептов супа сырного)
я с разрешения повара выложу рецепт кабачкового супа)))
но позже
спасибо

Хэллоуин от Bento

эти бенто сводят с ума) наверное научиться это целое искусство

Красота по-африкански. Одного отпуска мало

хочется попасть всюду. надо хотеть сильнее наверное

Очень бюджетный Пирог с брынзой и шпинатом

Дааааа я об этом тоже думала, шампиньоны идеально бы подошли. будем химичить на след. выходных :)

Очень бюджетный Пирог с брынзой и шпинатом

и как я поняла начинка не закрыта сверху тестом?

Очень бюджетный Пирог с брынзой и шпинатом

неа, открыта: что тесто есть ) лучше начинки побольше ))))

Печенье моей мамы

еще как!

Не грусти, похрусти! Легкая летняя закуска

Да, пожалуй, сладковатый.

Не грусти, похрусти! Легкая летняя закуска

горьковатый больше, чем сладковатый

Загрузить ещё