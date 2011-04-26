Ivan
На сайте с 19 июля 2009
В Москве открыли 123 центра отдыха от смога
самый крутой центр отдыха от смога - душ с холодной водой
Концентрация угарного газа превысила норму в 5 раз
как же я заебался дышать этим дымом
Кокосово-сливовое печенье. Без вредности!
Я сначала прочитал "Косово - сливовое печенье"
Я сначала прочитал "Косово - сливовое печенье"
думаю нихренаж себе пост
В московских автобусах появятся кондиционеры
"появятся" это когда
"появятся" это когда
а жарко что аж пиздец, это сейчас!
Скоро таксисты будут говорить по-русски и знать дороги
пфф, скажите еще что Россия станет чемпионом мира по футболу
В Шереметьево связали терминалы E и D
вот раньше хорошо было шереметьево1 шереметьево2
вот раньше хорошо было шереметьево1 шереметьево2
а щас попробуй не запутаться с какого улетаешь
В Москве открывается памятник жертвам Беслана
лучше бы деньги которые заплатили за памятник (на сколько мне известно около млн рублей), лучше бы людям выплатили, это им больше пользы принесло бы, чем памятник.
лучше бы деньги которые заплатили за памятник (на сколько мне известно около млн рублей), лучше бы людям выплатили, это им больше пользы принесло бы, чем памятник.
В столице объявлено грозовое предупреждение
не Москва, а Майами какое то
Скоро таксисты будут говорить по-русски и знать дороги
Свора оптимистов резко заминусовала Парня :D
Любопытно можно ли Частников обязать?)))
совсем с ума сошли
утопия какая то