lotsman
На сайте с 25 июля 2009
35г сливочного масла
80г меда
60г сахара
30г молока
неужели у вас есть на кухне такие весы чтобы это всё измерить? вот у меня нет, сколько это нормальных мерилах(чайные, столовые ложки, 50мл рюмки, 250мл стаканы и прочее) ?
опять рецепт-копипаст. вы сами готовили по нему?
никакой конкретики в статье. без цен на жильё, подъемники. на чем экономия? на проезде во Францию может быть?
"Цены в резиденции Mona Lisa - вполне демократичные, от 50 евро за день в двухместном номере." за 50 евро в день можно находится в любом курорте мира.
а бюджетно можно и в карпаты съездить потратив 250 баксов на 7 катательных дней, куда включен проезд из киева, алкоголь, еда и подъемники.
вот так сказать, вести с кухни:
сделал тонкое тесто, все выложил на него, красиво получилось, НО! тесто прилипло к столу и начало рватся. Короче, надо же предупреждать что на протвине необходимо сразу же все делать((
Упс! Простите, просто такое тонкое тесто, да еще со всей уложенной начинкой вряд ли вообще реально переложить куда-либо, так что я как-то даже не подумала, что это может кому-то прийти в голову. Сейчас внесу апдейт в запись.
Ха-ха. Оказывается, изменения уже нереально внести:(
Для пряничного теста 250г муки смешайте с пряностями (1,5 ч.л. молотоой корицы, по 1\4 ч.л молотого мускатного ореха, гвоздики, имбиря).
В отдельной кастрюльке подогрейте: 35г масла, 60г сахара (2 ст.л.), 80г меда (2 ст.л.), 30г молока (2 ст.л.), пока сахар не растворится и мало не растает.
всё время делаю по данному рецепту. 2 яйца, 400 гр творога, 5 ст ложки муки