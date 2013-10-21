Alina Farkash
На сайте с 19 февраля 2015
а одна я не поняла, что не так с картиной в кухне? )
Маша, вы бы сразу сказали – "теплый ламповый звук" и все бы стало понятно ))
Просто мне кажется, что авторы комментариев в стиле "фу, в этой квартире нет Книжных Шкафов", которые тут появляются почти под каждой новой квартирой, – не учитывают того, что не все люди являются поклонниками этого самого теплого лампового ))
Возможно, вы перепутали название или автора – этих рассказов нет ни в собрании сочинений в пяти томах (а оно у меня есть дома), ни даже в качестве упоминаний в интернете )
В любом случае для того, чтобы собрать ту художественную литературу, которая нравится членам семьи и которой при этом не найти в интернете, достаточно небольшого книжного стеллажа, который есть в этой квартире. литературные журналы родители, слава Б-гу, не хранили – вырывали лучшее, а потом отдавали в переплет, в результате из годового запаса журналов в лучшем случае получалась одна небольшая книга – она тоже не занимала много места )
А каких именно книг, которые можно назвать "действительно качественным произведением" в интернетиках нет? )
Учебная литература как раз хороша в бумажном варианте – чтобы много раз пересматривать, подчеркивать, клеить закладки и прочее.
Арисс, вам не кажется, что в домах, где действительно много читают, а не хранят пылесборники, чтобы было, уже давным-давно используют электронные книги? ))
Alina, нет, совершенно не кажется. Почему сразу "чтобы было"? Вы не думали о том, что многих дейсвительно качественных произведений в интернетиках нет и не будет? Действительно избранные и лучшие книги перечитывают и пересматривают, всякий раз находя для себя что-то новое, и они самое лучшее украшение для интереьра, как по мне, на вид приятнее безделушек и ковров. У книг своя история и энергетика, иллюстрации знаменитых художников. Ридеры - хороши для учебной литературы, одноразового чтива и современной, которую еше неизвестно стоит ли в бумаге купить. А бумажные - для души и эстетики.
ответила ниже.
п.с. учебную я имела ввиду техническую, которую не купить у нас разве что заказать с амазона за большие деньги.
Не кажется. У меня с детства огромная бибилиотека моих бабушек и дедушек, родителей и моя, которую я бы никак не хотела видеть электронном виде. Большое количество детских книг с прекрасными иллюстрациями, которые я бы не хотела иметь в электронном виде, даже если это новый айпад. Старые книги, которые прошли со мной всю жизнь и которые бы у меня язык не повернулся назвать "пылесборниками".
Вы, кажется, не допускаете мысли, что существуют люди, для которых чтение книги - это не только считывание информации.
детские книги - плюс много. ребенку же не дашь айпад гля их рассматривания. А старые они классные, стильные и утонченные иллюстрации, в том, что печатают сейчас - все кричащее, ядовито-безвкусное.
автор и названия те самые. Это небольшая книжечка в мягком переплете со скромным тиражом. Упоминаний в интернете нет, понятное дело - интернет это еще далеко не Вселенная. Лит. журналы у нас немного сохранились, что радует, еще я их докупаю на аукционах. Есть место для хранения - я собираю коллекцию "настоящего" для себе и потомков. Потому что не люблю большинство современной дешевки.
Алина, я с вами! не понимаю помешанности на бумажных книгах. Бумага - это всего лишь носитель. Гораздо удобнее покупать, брать в библиотеке, брать с собой в поездки, читать в общественном транспорте или дома на диване книги на Киндле или других читалках. Почему-то никто так не убивается по магнитным кассетам, а слушает музыку на дисках или мп3 плейере.
кассеты и книги - принципиально разные вещи. почему-то я еще не видела чтобы кто-то купил картину и вместо того чтобы повесить на стену, сфоткал ее и выкинул (типа а что, какая разница как ею любоваться, на стене или на мониторе. так места не занимает, не пылиться)
мне лично как-то все равно, поклонниками чего они являются. Здесь обсуждаем конкретный интерьер. И на мой взгляд он безликий и никакой, как и остальные без книг, вот и все.
о, типичные для поколения "пепси" рассуждения. Ну да, ну да - какая вообще разница между произведениями и искусства и носителями информации? Долой все эти пыльные картины, скульптуры, книги - они же занимают место, их же можно оцифровать и посмотреть на мониторе. Молимся только на плазмы и айпады, ага.
с книгами квартиры выглядят уютнее, просматривается личность владельца. Смотрите качественные работы западных дизайнеров а не постсовковые "псевдо-евро" клоны.
Книги для меня, за редким исключением (например Библия 18 века, которая принадлежала моему пра-пра-пра-пра-прадедушке)- это источник информации. Я их читаю, а не мастурбирую на них.
Кстати у меня неплохая коллекция картин и принтов современного искусства периода 50-60 гг, так что ваши выводы не совсем верны.
двойные стандарты.
ваши робски-коэльи-минаевы или чем Вы там еще зачитываетесь - это и правда пылесборники.
а на свою неплохую коллекцию картин и принтов современного искусства, выходит, мастурбируете?
Восхищена, нравится абсолютно все ) Пытаюсь понять, в каком из наших микрорайонов такое чудо.