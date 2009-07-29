Анна
На сайте с 3 февраля 2008
а еще можно нарезать маленькими кусочками бекон, обжарить его и щепотку бросить в тарелку;)
такое на работе смотреть нельзя!:)
я придерживаюсь теории: что вкусно то и полезно
самое интересное, как аккуратно удалить сердцевину, не разрезая яблоко, и не прокалывая насквозь?
очень верно, но есть так много способов обмануть организм
вы что именно имеете ввиду? усилители вкуса типо глутамата натрия?
даже сахар по-моему очень удобный способ. а так да, улучшители и усилители вкусов делают свое дело. хотя мутация – адаптация к среде – тоже дело полезное, так что уверен может быть позиция, согласно которой все эти химические составы тоже очень полезны
но я такой не знаю. а теория «что вкусно, то и полезно» основывается скорее на доказательстве от противного, кто-то там убедился что если человек ест так сказать через силу то организм это просто отказывается усваивать и «пропускает мимо ушей»:)
обманывать не хорошо! чему вас только учили?
да не я с вами полностью согласен и полностью разделяю этот подход. что вкусно – то и полезно. хотя я бы уточнил вот это понятие вкусно. есть разница между удовольствием получаемым от принятия пищи и удовлетворением после. так вот вкусное (и полезное) по-моему именно то, почле чего твой желудок говорит тебе ммм спасибо.
я пытаюсь завести разговор несколько философского толка и рассмотреть этот вопрос с нескольких сторон.
не все то, что мы считаем, что мы любим, мы действительно любим. понять что есть я и что представления о себе диктуемые окружающей культурой – то же самое, что выбрать правильную диету (и наоборот). «я то, что я ем»
боюсь в итоге вы придёте к обеду в тюбиках с непонятной биомассой как у космонавтов. искренне сочуствую им.. и вам.
забавно, что я тут открыл для себя шоколадный плавленный сыр «карат», на котором написано «только сыр карат поставляется для орбитального питания космонавтов!».
я имею в виду, что спорить с вами бесполезно и лучше отшутиться и пойти заняться делами.
сделаю тоже самое
вы забыли отшутиться : )))
чёрт.. ))
да, у меня тоже в первый раз удивление было что это так вкусно
Приготовила. Только горошек у меня был свежий, и вместо сельдерея петрушечка. В общем великолепно, даже не думала что горох может быть таким вкусным, до этого просто обходила его стороной, наверное сказались эти ужасные гороховые каши из детского сада