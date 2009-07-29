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А

Анна

На сайте с 3 февраля 2008

Комментарии14
Темы0
Посты1
Коротко0
Гороховый суп-пюре

Приготовила. Только горошек у меня был свежий, и вместо сельдерея петрушечка. В общем великолепно, даже не думала что горох может быть таким вкусным, до этого просто обходила его стороной, наверное сказались эти ужасные гороховые каши из детского сада

Сырный суп

а еще можно нарезать маленькими кусочками бекон, обжарить его и щепотку бросить в тарелку;)

Antipasti «Yellow Corn & Red Bean»

такое на работе смотреть нельзя!:)

Вегетарианец «Я никого не ем»

я придерживаюсь теории: что вкусно то и полезно

Осень в яблоках

самое интересное, как аккуратно удалить сердцевину, не разрезая яблоко, и не прокалывая насквозь?

Вегетарианец «Я никого не ем»

очень верно, но есть так много способов обмануть организм

Вегетарианец «Я никого не ем»

вы что именно имеете ввиду? усилители вкуса типо глутамата натрия?

Вегетарианец «Я никого не ем»

даже сахар по-моему очень удобный способ. а так да, улучшители и усилители вкусов делают свое дело. хотя мутация – адаптация к среде – тоже дело полезное, так что уверен может быть позиция, согласно которой все эти химические составы тоже очень полезны

Вегетарианец «Я никого не ем»

но я такой не знаю. а теория «что вкусно, то и полезно» основывается скорее на доказательстве от противного, кто-то там убедился что если человек ест так сказать через силу то организм это просто отказывается усваивать и «пропускает мимо ушей»:)

Вегетарианец «Я никого не ем»

обманывать не хорошо! чему вас только учили?

Вегетарианец «Я никого не ем»

да не я с вами полностью согласен и полностью разделяю этот подход. что вкусно – то и полезно. хотя я бы уточнил вот это понятие вкусно. есть разница между удовольствием получаемым от принятия пищи и удовлетворением после. так вот вкусное (и полезное) по-моему именно то, почле чего твой желудок говорит тебе ммм спасибо.

Вегетарианец «Я никого не ем»

я пытаюсь завести разговор несколько философского толка и рассмотреть этот вопрос с нескольких сторон.

не все то, что мы считаем, что мы любим, мы действительно любим. понять что есть я и что представления о себе диктуемые окружающей культурой – то же самое, что выбрать правильную диету (и наоборот). «я то, что я ем»

Вегетарианец «Я никого не ем»

боюсь в итоге вы придёте к обеду в тюбиках с непонятной биомассой как у космонавтов. искренне сочуствую им.. и вам.

Вегетарианец «Я никого не ем»

забавно, что я тут открыл для себя шоколадный плавленный сыр «карат», на котором написано «только сыр карат поставляется для орбитального питания космонавтов!».

я имею в виду, что спорить с вами бесполезно и лучше отшутиться и пойти заняться делами.

Вегетарианец «Я никого не ем»

сделаю тоже самое

Вегетарианец «Я никого не ем»

вы забыли отшутиться : )))

Вегетарианец «Я никого не ем»

чёрт.. ))

Сырный суп
комментарий удалён
Гороховый суп-пюре

да, у меня тоже в первый раз удивление было что это так вкусно