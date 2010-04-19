Johney Pound
На сайте с 5 февраля 2008
Дом Хундертвассера
Хундертвассер еще и художник +)
Хундертвассер еще и художник +)
«Бомбилы» у клубов: «Солянка», «Кризис жанра», «16 тонн», «Пропаганда»
Хаха я с пертосом ездила ))) он мне даже пакетик дал )
Дом-корабль
У меня там друг жил. Потрясаюший дом+
Организаторы KOLYA, TY NE S TOY ZHIVESH!
Все хорошо все нравиться только переодический слэм на танцполе и непонятно откуда взявшаяся гопота портит настрой. Удачи вам ребят)
Живая еда
оригинально и красиво))))+
BENTO ланч-боксы
оч красиво ))+
«Бомбилы» у клубов: «Солянка», «Кризис жанра», «16 тонн», «Пропаганда»
ах, эти водители, а еще говорят, что днем спать ложаться !
Jack Daniels c колой, на ночь литр воды. Утром главное выспаться, никакой еды и много кофе.