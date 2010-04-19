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Johney Pound

На сайте с 5 февраля 2008

Комментарии8
Темы0
Посты1
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От заката до рассвета: советы московских барменов

Jack Daniels c колой, на ночь литр воды. Утром главное выспаться, никакой еды и много кофе.

Дом Хундертвассера

Хундертвассер еще и художник +)

«Бомбилы» у клубов: «Солянка», «Кризис жанра», «16 тонн», «Пропаганда»

Хаха я с пертосом ездила ))) он мне даже пакетик дал )

Дом-корабль

У меня там друг жил. Потрясаюший дом+

Организаторы KOLYA, TY NE S TOY ZHIVESH!

Все хорошо все нравиться только переодический слэм на танцполе и непонятно откуда взявшаяся гопота портит настрой. Удачи вам ребят)

Живая еда

оригинально и красиво))))+

BENTO ланч-боксы

оч красиво ))+

«Бомбилы» у клубов: «Солянка», «Кризис жанра», «16 тонн», «Пропаганда»

ах, эти водители, а еще говорят, что днем спать ложаться !