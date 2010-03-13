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ВЛ

Валерия Лосева

На сайте с 30 июля 2009

Комментарии12
Темы0
Посты1
Коротко0
"Врата в Ад"

так и хочется взять длинную палочку, зефирку и на край сесть :)

Якин бросил свою мымру и едет со мною в Гагры

архитектура завораживает

Транссибирские приключения

Владивосток
граждане, не ведитесь на рекламу КапРома - то еще пойло)

Мужской или женский коктейль?

банан
виноград
кофе с молоком
пина колада / текила санрайз

Невероятное метро Сеула

не была в московском, но была в Сеульском метро)
интересно посмотреть на себя со стороны: корейцы то уже люди попривыкшие, а я сижу и во все глаза рассматриваю это чудо ^^

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завтрак Админа :D

TravelGuide: Amsterdam с Павлом Зеленским

очень очень очень замечательный пост)
легко, информативно и забавно написан. спасибо большое)

Новый офис Facebook

после такого офиса, как на работу идешь скорее домой)

Шоколадное печенье?! Запросто!

господи..слюноуборочную машинку мне)
попробую

Вкусность для веганов и не только

мм, рецепт без яиц. очень интересно) я хоть к веганам не отношусь, но попробую. спасибо.

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Также в меню торт в форме ноуда и пирожные-мышки.