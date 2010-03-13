Валерия Лосева
На сайте с 30 июля 2009
Якин бросил свою мымру и едет со мною в Гагры
архитектура завораживает
Транссибирские приключения
Владивосток
Владивосток
граждане, не ведитесь на рекламу КапРома - то еще пойло)
Мужской или женский коктейль?
банан
банан
виноград
кофе с молоком
пина колада / текила санрайз
Невероятное метро Сеула
не была в московском, но была в Сеульском метро)
не была в московском, но была в Сеульском метро)
интересно посмотреть на себя со стороны: корейцы то уже люди попривыкшие, а я сижу и во все глаза рассматриваю это чудо ^^
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завтрак Админа :D
TravelGuide: Amsterdam с Павлом Зеленским
очень очень очень замечательный пост)
очень очень очень замечательный пост)
легко, информативно и забавно написан. спасибо большое)
Новый офис Facebook
после такого офиса, как на работу идешь скорее домой)
Шоколадное печенье?! Запросто!
господи..слюноуборочную машинку мне)
господи..слюноуборочную машинку мне)
попробую
Вкусность для веганов и не только
мм, рецепт без яиц. очень интересно) я хоть к веганам не отношусь, но попробую. спасибо.
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Также в меню торт в форме ноуда и пирожные-мышки.
так и хочется взять длинную палочку, зефирку и на край сесть :)