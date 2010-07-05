Татьяна Выскребенцева
На сайте с 23 октября 2007
В Сочи хорошо только в Январе. Тепло, свежо, воздух прекрасный.
Если кущать, то в Белыйх Ночах. Смотришь на цены и кажется, что нас обманывают. за 300 рублей можно укушаться. Найти их просто. Надо идти от Парк Отеля налево, если к морю спиной стоять.
Росс и Чендлер в "Друзьях" ворующие в отеле. Пульт воровать нельзя, а вот батарейки можно. Настольную лампу - нет, а лампочку - можно! )))
Достоевская - это очень хорошо. Давно ждем ее!
какие злые все. начинайте с себя!
Скажи иначе у нас называется Кастрюльки и играется в три этапа.
Все участники пишут известных персонажей - 5 шт. Далее как в описанных правилах:
1 тур: объясняем словами
2 тур: показываем этих же персонажей (тут получается бонус, за первый тур мы уже всех слышали, можем догадываться)
3 тур: надо объяснять персонажа одним словом.
Завораживающее зрелище!
В Крокодила очень люблю играть. Показывать лучше всего издалека. Например слово сандали через греческих богов.
Горжусь тем, что однажды показала и это угадали словосочетание: Завсегдатый Секты!
Вот это уровень! )))
Главное чтобы по подъездам не шарились)))
вот на Сочи точно надо пробоваться.
следим за информацией)
кушаем дома, там же веселимся. Экономия, между прочим.
"что еще должно сгореть теперь?" МосГорДума....
Ой, пусть хоть от руки напишут Олимпиада в СочАХ.
Пусть спортсменов вырастят побольше сильных. И фигуристы не на первом канале катаются, а на тренировочных базах с молодым поколением, и у биатлонистов допинг отберут (хотя не верю, что они у нас такие нехорошие, все это диверсии), и пусть бобслейные трассы строят и учат регулировать движение на них, чтобы не страдали из-за аварий наши спортсменки (жуткий случай), и хоккеисты наши чтоб показали Канадцам что умеют, и вообще, пусть снег лежит в Сочи и все объекты успеют построить. И аэропорт нормальный заработал. Надоело из сарайки вылетать.
Быстрее, выше, сильнее. И никаких байкотов.
О спорт, ты мир!
Вот так вот.
а лого, так лого...
Может на закрытие что-нибудь хорошее... придумаю)))
и вообще, я хочу там быть и буду!
уже горела в 2006м... )
а концерты вы тоже дома проводите?
ну а почему нет, в 70-х активно практиковались подпольные концерты в квартирах...)
ну и что же вы так все глобально и серьезно воспринимаете? ))
извините) поддалась настроению толпы) все воспринимают всё очень глобально и серьёзно))
ращьясни в чем злые?
и начала ли ты с себя?
Читаю комментарии и чувствую изливающуюся грязь: чурки, все мрази, все плохо, как в этой стране жить.
такие слова, эта агрессия, все скапливается, мы окружаем ею себя и всех вокруг, а ведь все вернется. надо искать и видеть хорошие дела/поступки тоже,и переносить на себя. "увидел кто-то выбросил бутылку на тротуар - подними и кинь в урну".
Произошедшее в понедельник, вчера утром в Кизляре и все терракты последних уже лет 11ти (со взрывов домов) - это ад, это страшно, этого не должно быть. Но наши крики о никчемности всех и вся ни чего не решат.
Я просто считаю когда каждый человек будет хоть капельку добрее просто к людям его окружающим, это миллиметровый, но все же шаг к чему-то хорошему.
и главное никогда ни при каких обстоятельствах не сваливайте все на национальности. У нас страна многонациональная и Чеченцы такие же россияне, как и москвичи и новосибирцы и якуты и буряты, так сложилось исторически и началось это даже не в xx веке. Не стоит этого забывать.
С такой наивностью как у тебя долго не проживешь.
за 4700 руб взяли перелты Рига-Стокгольм-Берлин-Дюссельдорф-Рига.
Подстава одна, визу дадут на день позже и мы никуда не летим. Никто не хочет взять билетики. С доплатой за смену имени... )))