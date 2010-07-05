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Татьяна Выскребенцева

На сайте с 23 октября 2007

Комментарии57
Темы0
Посты1
Коротко0
Авиабилет в Европу за копейки?

за 4700 руб взяли перелты Рига-Стокгольм-Берлин-Дюссельдорф-Рига.
Подстава одна, визу дадут на день позже и мы никуда не летим. Никто не хочет взять билетики. С доплатой за смену имени... )))

Сочи – репортаж с места событий

В Сочи хорошо только в Январе. Тепло, свежо, воздух прекрасный.
Если кущать, то в Белыйх Ночах. Смотришь на цены и кажется, что нас обманывают. за 300 рублей можно укушаться. Найти их просто. Надо идти от Парк Отеля налево, если к морю спиной стоять.

С миру по нитке или что чаще всего воруют в гостиницах

Росс и Чендлер в "Друзьях" ворующие в отеле. Пульт воровать нельзя, а вот батарейки можно. Настольную лампу - нет, а лампочку - можно! )))

Новые станции метро: «Достоевская» и «Марьина роща»

Достоевская - это очень хорошо. Давно ждем ее!

После теракта

какие злые все. начинайте с себя!

Неолимпийские Игры

Скажи иначе у нас называется Кастрюльки и играется в три этапа.
Все участники пишут известных персонажей - 5 шт. Далее как в описанных правилах:
1 тур: объясняем словами
2 тур: показываем этих же персонажей (тут получается бонус, за первый тур мы уже всех слышали, можем догадываться)
3 тур: надо объяснять персонажа одним словом.

Завораживающее зрелище!

В Крокодила очень люблю играть. Показывать лучше всего издалека. Например слово сандали через греческих богов.
Горжусь тем, что однажды показала и это угадали словосочетание: Завсегдатый Секты!
Вот это уровень! )))

Главное чтобы по подъездам не шарились)))

Вписаться в Лондон-2012!

вот на Сочи точно надо пробоваться.
следим за информацией)

Прогорели: Московские клубы закрывают

кушаем дома, там же веселимся. Экономия, между прочим.

Прогорели: Московские клубы закрывают

"что еще должно сгореть теперь?" МосГорДума....

Сочи 2014: Майя ошиблись на два года

Ой, пусть хоть от руки напишут Олимпиада в СочАХ.
Пусть спортсменов вырастят побольше сильных. И фигуристы не на первом канале катаются, а на тренировочных базах с молодым поколением, и у биатлонистов допинг отберут (хотя не верю, что они у нас такие нехорошие, все это диверсии), и пусть бобслейные трассы строят и учат регулировать движение на них, чтобы не страдали из-за аварий наши спортсменки (жуткий случай), и хоккеисты наши чтоб показали Канадцам что умеют, и вообще, пусть снег лежит в Сочи и все объекты успеют построить. И аэропорт нормальный заработал. Надоело из сарайки вылетать.
Быстрее, выше, сильнее. И никаких байкотов.
О спорт, ты мир!
Вот так вот.

а лого, так лого...
Может на закрытие что-нибудь хорошее... придумаю)))

и вообще, я хочу там быть и буду!

Прогорели: Московские клубы закрывают

уже горела в 2006м... )

Прогорели: Московские клубы закрывают

а концерты вы тоже дома проводите?

Прогорели: Московские клубы закрывают

ну а почему нет, в 70-х активно практиковались подпольные концерты в квартирах...)
ну и что же вы так все глобально и серьезно воспринимаете? ))

Прогорели: Московские клубы закрывают

извините) поддалась настроению толпы) все воспринимают всё очень глобально и серьёзно))

После теракта

ращьясни в чем злые?
и начала ли ты с себя?

После теракта

Читаю комментарии и чувствую изливающуюся грязь: чурки, все мрази, все плохо, как в этой стране жить.
такие слова, эта агрессия, все скапливается, мы окружаем ею себя и всех вокруг, а ведь все вернется. надо искать и видеть хорошие дела/поступки тоже,и переносить на себя. "увидел кто-то выбросил бутылку на тротуар - подними и кинь в урну".
Произошедшее в понедельник, вчера утром в Кизляре и все терракты последних уже лет 11ти (со взрывов домов) - это ад, это страшно, этого не должно быть. Но наши крики о никчемности всех и вся ни чего не решат.
Я просто считаю когда каждый человек будет хоть капельку добрее просто к людям его окружающим, это миллиметровый, но все же шаг к чему-то хорошему.

и главное никогда ни при каких обстоятельствах не сваливайте все на национальности. У нас страна многонациональная и Чеченцы такие же россияне, как и москвичи и новосибирцы и якуты и буряты, так сложилось исторически и началось это даже не в xx веке. Не стоит этого забывать.

После теракта

С такой наивностью как у тебя долго не проживешь.

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