Елена Клокол
На сайте с 19 июня 2013
На полках: Магазин Basement
Свитер прехорошенький. Но дорогой :(
Новое место (Львов): Кафе-кладовая «Спіжарка»
Какая прелесть :)
По часам: Как проводят время в свободных пространствах
Какие милые парни последние, с детсада дружат))).
Новое место (Киев): Эспрессо-бар «Чашка»
Латте-халва - мы скоро встретимся!
На бумаге: 8 нереализованных архитектурных проектов в Киеве
Ну, почему современная архитектура такая уродливая и бездушная? Только пысанка порадовала, за неимением лучшего.
Прямая речь: Участник Interesni Kazki о работе со стенами
Обожаю их работы!
Полный круг: 4 чёртовых колеса в Киеве
Классный репортаж)))
Подцепили Twitter: Что пишут школьники о Дне знаний
Ох, такая экспрессия))) хорошо, что в мои школьные годы твиттера еще не было.
На полках: Интернет-магазин мужской одежды Oldboysclub
Парень-модель очень симпатичный.
Отличная эклектика, которая мне тоже по душе. Белый с вкраплениями цвета - идеально. Будет ориентиром.