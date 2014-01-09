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ЕК

Елена Клокол

На сайте с 19 июня 2013

Комментарии12
Темы0
Посты1
Коротко0
Квартира недели (Петербург)

Отличная эклектика, которая мне тоже по душе. Белый с вкраплениями цвета - идеально. Будет ориентиром.

На полках: Магазин Basement

Свитер прехорошенький. Но дорогой :(

Новое место (Львов): Кафе-кладовая «Спіжарка»

Какая прелесть :)

По часам: Как проводят время в свободных пространствах

Какие милые парни последние, с детсада дружат))).

Новое место (Киев): Эспрессо-бар «Чашка»

Латте-халва - мы скоро встретимся!

На бумаге: 8 нереализованных архитектурных проектов в Киеве

Ну, почему современная архитектура такая уродливая и бездушная? Только пысанка порадовала, за неимением лучшего.

Прямая речь: Участник Interesni Kazki о работе со стенами

Обожаю их работы!

Полный круг: 4 чёртовых колеса в Киеве

Классный репортаж)))

Подцепили Twitter: Что пишут школьники о Дне знаний

Ох, такая экспрессия))) хорошо, что в мои школьные годы твиттера еще не было.

На полках: Интернет-магазин мужской одежды Oldboysclub

Парень-модель очень симпатичный.

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