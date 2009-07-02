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ГР

Гриша Рогов

На сайте с 10 февраля 2008

Комментарии7
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Нью-Йорк в Москве

главное, это тот вид, который открывается тебе когда ты на машине с Маяковской поворачиваешь на 1-ую Брестскую, вот это Нью-Йорк)

Лимонад!

клубничный сок... интересно

Нужно ли нам пить молоко?

http://ru.wikipedia.org/wiki/Незаменимые_аминокислоты

Слова и вещи-2008

интересно, сильно отличается от словаря бг.

Larousse

около 20 000 рублей за все " собарние сочинений "

Larousse

Да, около того, но я думаю это того стоит, мне интереснее найти это в книге, а интернет заполонил уже все. И просто приятно иметь такую коллекцию. Жаль конечно что ждать еще около 6 лет, чтобы собрать полный алфавит.