Гриша Рогов
На сайте с 10 февраля 2008
Лимонад!
клубничный сок... интересно
Слова и вещи-2008
интересно, сильно отличается от словаря бг.
Larousse
около 20 000 рублей за все " собарние сочинений "
Larousse
Да, около того, но я думаю это того стоит, мне интереснее найти это в книге, а интернет заполонил уже все. И просто приятно иметь такую коллекцию. Жаль конечно что ждать еще около 6 лет, чтобы собрать полный алфавит.
главное, это тот вид, который открывается тебе когда ты на машине с Маяковской поворачиваешь на 1-ую Брестскую, вот это Нью-Йорк)