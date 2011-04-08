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DD

denis dyakov

На сайте с 13 февраля 2008

Комментарии61
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Алан Дюкас – эталон современной гастрономи

Спасибо познакомился с новым именем)

Фоторепортаж с кухни: Ресторан «Бонтемпи»

Удивлён, просмотрев несколько кухонь от их однотипности оснащения инвентарём и оборудования. Просто я сам работаю на ресторанной кухне и обстановка точно такая же вплоть до булей, весов, контейнеров для специй. Изменяются только люди, которые творят с помощью универсальной начинки кухни.

Пищевые добавки: 5 необычных гастрономических сервисов Москвы

Слежу за лавкой уже года полтора: цены снизились однако. Я в них верю.
Пробковый сбор здесь для разноообразия: услуга для этанол-гурманов.
Открытой кухни желаю расширения и может начать пробовать читать лекции о всякой химии и физики при тепловой обработке или выбор продуктов на рынках и в магазинах.
Цветному уважуха за пристальное внимание к сырью.
Доставка дорогая

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

Я въябываю по 14 часов поваром на воке..Мне это дико нравится и скажу вам честно я дико устаю. Всё хорошо в меру..не надо сгорать на работе ну и вату катать тоже преступление

Братья гриль: московские повара готовят шашлык

а где сталик?

Братья гриль: московские повара готовят шашлык

ого кикер какой

"Это что за некие масонские знаки?!"

салют!! здорово..трафареты лёгкая форма украшения..результат зависит только от имаджинариума)

День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна

а какие в москве есть школы кулинарии/кондитерского искусства такие же высшие и такие же европейские?

Съедобная краска в баллончиках

Они не должны останавливаться на достигнутом (металликах)..Далее думаю появятся и все цвета радуги : банан - красный, а морковь - фиалетовая :)

Каков ты на вкус?

Ого. Серьёзная работа проделана. В своё время (1979), российский историк В. Похлёбкин опубликовал книгу *Из истории русской кулинарной культуры*. В ней описывались какие блюда стояли на столах в литературе Пушкина, Грибоедова, Чехова и так далее... Этот и предыдущий пост очень близки к исследованиям великого кулинарного историка. :)

Каков ты на вкус?

"ты - то, что ты ешь"
я считаю эту фразу исполненной смысла

Каков ты на вкус?

=)

Съедобная краска в баллончиках

Я думаю, это будет зависеть прежде всего от спроса на уже существующие цвета :) Но, безусловно, перспективы развития есть, и они очень даже радуют

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