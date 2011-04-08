denis dyakov
На сайте с 13 февраля 2008
Удивлён, просмотрев несколько кухонь от их однотипности оснащения инвентарём и оборудования. Просто я сам работаю на ресторанной кухне и обстановка точно такая же вплоть до булей, весов, контейнеров для специй. Изменяются только люди, которые творят с помощью универсальной начинки кухни.
Слежу за лавкой уже года полтора: цены снизились однако. Я в них верю.
Пробковый сбор здесь для разноообразия: услуга для этанол-гурманов.
Открытой кухни желаю расширения и может начать пробовать читать лекции о всякой химии и физики при тепловой обработке или выбор продуктов на рынках и в магазинах.
Цветному уважуха за пристальное внимание к сырью.
Доставка дорогая
Я въябываю по 14 часов поваром на воке..Мне это дико нравится и скажу вам честно я дико устаю. Всё хорошо в меру..не надо сгорать на работе ну и вату катать тоже преступление
а где сталик?
ого кикер какой
салют!! здорово..трафареты лёгкая форма украшения..результат зависит только от имаджинариума)
а какие в москве есть школы кулинарии/кондитерского искусства такие же высшие и такие же европейские?
Они не должны останавливаться на достигнутом (металликах)..Далее думаю появятся и все цвета радуги : банан - красный, а морковь - фиалетовая :)
Ого. Серьёзная работа проделана. В своё время (1979), российский историк В. Похлёбкин опубликовал книгу *Из истории русской кулинарной культуры*. В ней описывались какие блюда стояли на столах в литературе Пушкина, Грибоедова, Чехова и так далее... Этот и предыдущий пост очень близки к исследованиям великого кулинарного историка. :)
"ты - то, что ты ешь"
я считаю эту фразу исполненной смысла
Я думаю, это будет зависеть прежде всего от спроса на уже существующие цвета :) Но, безусловно, перспективы развития есть, и они очень даже радуют
Спасибо познакомился с новым именем)