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George Yolkin
На сайте с 7 марта 2008
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Коротко
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Транспорт
С «Веспой» по жизни
За шестьдесят лет этот итальянский скутер превратился из ширпотреба в арт-объект и светский аксессуар.
64
Транспорт
С «Веспой» по жизни
За шестьдесят лет этот итальянский скутер превратился из ширпотреба в арт-объект и светский аксессуар.
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