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GY

George Yolkin

На сайте с 7 марта 2008

Комментарии37
Темы0
Посты1
Коротко0
Транспорт
С «Веспой» по жизниЗа шестьдесят лет этот итальянский скутер превратился из ширпотреба в арт-объект и светский аксессуар.
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Транспорт

С «Веспой» по жизни За шестьдесят лет этот итальянский скутер превратился из ширпотреба в арт-объект и светский аксессуар.