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CК

Cтейси Кэш

На сайте с 11 марта 2008

Комментарии79
Темы0
Посты1
Коротко0
Время — деньги: Посетители клубов «Циферблат», Local Time и «Бабочки»

Прекрасная инициатива, но я всерьёз беспокоюсь за рентабельность: $2 с человека в час - это как в каком-нибудь интернет-кафе на окраине Бомбея, а расходы в Москве всё-таки не бомбейские...

Следующий этап - привлечь публику постарше, сделать время подороже, потом сделать годовые абонементы с помесячной оплатой, потом ввести клубную фильтрацию новых подписчиков, а там, глядишь, через 5 лет у вас будет собственный клуб (в традиционном британском понимании этого слова) типа Soho House. Да ещё и с печеньками!

Карибы: сигары, ром и монахини

Классическое, образцовое сочинение на тему "как я провела лето".

10 бесплатных развлечений Барселоны

Познавательно и соблазнительно, кабы еще не эти четырёхнедельные очереди за визами.

Почти готовы: молодые московские кулинары

Разработка сайта за 100 000, аренда сервера за 10 000 рублей в месяц - это, конечно, да... Кажется, молодым кулинарам надо прикормить голодных программистов, по бартеру.

Бюро находок: вещи в ночных клубах

ой, моя скакалка! а ведь теперь и забрать не получится (

Отравление на вечеринке в «Кузнецком Мосте 20»

Стыд и срам! И тем, кто кормит гостей несвежим гребешком, и тем, кто лакомится гребешком, пока на Гаити дети голодают.

Джеймса Хэтфилда обворовали в московском ресторане

Ну и дела! А на Тимирязевском вещевом рынке слепому подарили шаль. Кому вообще интересны такие новости?..

Все, кроме девочки: лучшие all inclusive

Глянцево, скучно.

Комплексный обед

сексуальные фотографии, захотелось самому что-нибудь приготовить

Новое место: «Лавка»

Терпеть не могу слово "правильный" в словосочетаниях типа "правильные котлеты", "правильный фермер", "правильные кеды" - такой себе привет из журнала "Афиша" 1990-х. А идея хорошая.

Джеймса Хэтфилда обворовали в московском ресторане

на Мальцевском, уважаемый

Джеймса Хэтфилда обворовали в московском ресторане

конечно! я подумал, что Мальцевский рынок читатели лукатми не воспримут

Бюро находок: вещи в ночных клубах

расскажите, пожалуйста, как Вы ее потеряли?))

10 бесплатных развлечений Барселоны

О чем вы говорите? Я получил визу за 3 дня, причем я получил ее вечером, а ночью мне уже было улетать :) Это было в конце мая.

10 бесплатных развлечений Барселоны

зато визу они сразу на 6 месяцев дают.

Карибы: сигары, ром и монахини

Особенно фраза "меня там перло абсолютно все".

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