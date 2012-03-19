Cтейси Кэш
На сайте с 11 марта 2008
Классическое, образцовое сочинение на тему "как я провела лето".
Познавательно и соблазнительно, кабы еще не эти четырёхнедельные очереди за визами.
Разработка сайта за 100 000, аренда сервера за 10 000 рублей в месяц - это, конечно, да... Кажется, молодым кулинарам надо прикормить голодных программистов, по бартеру.
ой, моя скакалка! а ведь теперь и забрать не получится (
Стыд и срам! И тем, кто кормит гостей несвежим гребешком, и тем, кто лакомится гребешком, пока на Гаити дети голодают.
Ну и дела! А на Тимирязевском вещевом рынке слепому подарили шаль. Кому вообще интересны такие новости?..
Глянцево, скучно.
сексуальные фотографии, захотелось самому что-нибудь приготовить
Терпеть не могу слово "правильный" в словосочетаниях типа "правильные котлеты", "правильный фермер", "правильные кеды" - такой себе привет из журнала "Афиша" 1990-х. А идея хорошая.
на Мальцевском, уважаемый
конечно! я подумал, что Мальцевский рынок читатели лукатми не воспримут
расскажите, пожалуйста, как Вы ее потеряли?))
О чем вы говорите? Я получил визу за 3 дня, причем я получил ее вечером, а ночью мне уже было улетать :) Это было в конце мая.
зато визу они сразу на 6 месяцев дают.
Особенно фраза "меня там перло абсолютно все".
Прекрасная инициатива, но я всерьёз беспокоюсь за рентабельность: $2 с человека в час - это как в каком-нибудь интернет-кафе на окраине Бомбея, а расходы в Москве всё-таки не бомбейские...
Следующий этап - привлечь публику постарше, сделать время подороже, потом сделать годовые абонементы с помесячной оплатой, потом ввести клубную фильтрацию новых подписчиков, а там, глядишь, через 5 лет у вас будет собственный клуб (в традиционном британском понимании этого слова) типа Soho House. Да ещё и с печеньками!