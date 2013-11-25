gaya_k
На сайте с 9 апреля 2008
И да, согласна, что для неё важен не стлько союз с вами, сколько возможность родить "пока не поздно". Любящая женщина не стала бы говорить фразу "рожу от другого".
Разводитесь. Вам всего 25 лет, у вас планы, не надо идти на поводу у женщины, которая живёт совковскими стереотипами. "Старородящая" - какой страшное слово, бггг)) У меня все знакомые рожают после 25 и даже после 30, меня мама ещё в Совке родила "поздно" и ничего, небо ей на голову не упало. В Европах рожают после 30 в основном и не умирают как-то. Пойдёте сейчас на поводу - потом будете жалеть о том, что поступили вопреки своим интересам. А оно вам надо? Тем более в 25 лет...
Спальня - мечта!
Гордона Рамзея??
Мне кажется, под открытым небом сейчас кататься очень холодно! МЫ в Питере в Ледовый ходим, правда, когда там какие-нибудь мероприятия, как вчера, каток не работает.
Опять недовольные в комментариях. В России людям всё плохо, как ни крути!
На самом деле, новая станция в центре - это круто, особенно это почувствуется, когда начнётся новый туристический сезон!
Какая офигенная кухня!!!
До Соснового Бора, пожалуйста!!
Эх, как всё знакомо...хотя, в своё время, мне нравилось работать в торговле. Сейчас и полдня бы не выдержала, наверное!!))
вот европа и катает даунов в колясках, тк рожают в сорокет
Чего? Даунов в колясках? А у нас катают детей от неполных браков, потому что в 21 год поженятся, детей наклепают, а потом разводятся. Полная семья в России - это скорей исключение, чем правило. Стоит съездить в соседнюю Финляндию в какой-нибудь аквапарк или тц и совсем другая картина: полные семьи с двумя и более детьми и по родителям видно, что они зрелые, при этом здоровые и круто выглядящие. И так - во всех развитых странах. Вот вам и дауны в колясках!
А если он тепленький? Сам не знает что хочет? Правильно она говорит, надо подталкивать таких к шагам по жизни, а если он настолько не уверен в себе, то сколько еще ждать живя с ним?
вы Европу с Петушками случаем не путаете?...
Ой, я так и знала, что за даунами пойдут гомосексуалисты))) Европа скоро выродится, там будут сплошные дауны и гей-парады, а мы, высокоморальные, будем жить хорошо и счастливо. Какие знакомые телеги)))
Он не неуверен в себе, он НЕ ХОЧЕТ! Сейчас. А у нее навязанные стереотипы в голове из серии "после не рожу" и полный неадекват.
Вообще, не устаю поражаться, когда слышу таких овуляшек: как же умудрилась родиться я? Да еще и не дауном, если меня родили в 30+? Просто поразительно)))
Думаю, у нас даунов не меньше, чем в Европе, а меньше условий для них - вот мы их и не видим на улицах, ибо они дома сидят.
У нас обычно полные семьи - мама и бабушка, а папаша чтобы заниматься бизнесом вынужден впахивать ради ребенка и в конце либо уходит, либо не дай Бог спивается.
Вы ещё турков и Арабов забыли в эту компанию губителей Европы
Вот странные у нас люди и депутаты в том числе, все покупают и покупают дома в Монако и других странах Лазурного побережья, сумасшедшие!
@GAYA_K это фантастика! :-)
Для меня это зимой актуальней. Холодно. А летом можно и от Маяковской до Дворцовой дойти :)
Да я прикалываюсь))) Хотя было бы забавно=))
Очень classy!