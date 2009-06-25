Медея
На сайте с 20 июля 2008
я уже писала про тирамису
Детский Мир…это же символ детства!
причем для нескольких поколений!
просто будет чувство что кусок детства оторвали…
200 лет уже тут лежит
по мне так сыр с зеленой/белой плесенью лучше. по крайней мере оттуда никто не прыгает)
где? я в поиске смотрел
не знаю точно. но видела.
если ошиблась, извините.
про правильный вариант тирамису, смею заметить:)
p.s. к автору:
бред полный, что сверху тирамису не сыпят кофе:) как раз сверху и сыпят, а в слои нет:) и ничего пятнами не идет, советую заглянуть вот сюда cucinaitaliana.ru
это итальянский сайт, который переведен на русский. там 100% точный вариант. у вас даже не правильно написано про комнатную температуру... если маскарпоне будет комнатным, то вся масса будет как манка... а не кремообразной...
с википедии
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