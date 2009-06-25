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Медея

На сайте с 20 июля 2008

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Фуд-фотограф Steve Adams

фотографии. еда. все.

Я хочу Тирамису!

я уже писала про тирамису

Детский Мир

Детский Мир…это же символ детства!

причем для нескольких поколений!

просто будет чувство что кусок детства оторвали…

Ягода в кубе

200 лет уже тут лежит

Опасный сыр “Casu Marzu”

по мне так сыр с зеленой/белой плесенью лучше. по крайней мере оттуда никто не прыгает)

Ягода в кубе

где? я в поиске смотрел

Ягода в кубе

не знаю точно. но видела.

если ошиблась, извините.

Ягода в кубе

:)

Я хочу Тирамису!

про правильный вариант тирамису, смею заметить:)

p.s. к автору:
бред полный, что сверху тирамису не сыпят кофе:) как раз сверху и сыпят, а в слои нет:) и ничего пятнами не идет, советую заглянуть вот сюда cucinaitaliana.ru
это итальянский сайт, который переведен на русский. там 100% точный вариант. у вас даже не правильно написано про комнатную температуру... если маскарпоне будет комнатным, то вся масса будет как манка... а не кремообразной...

Я хочу Тирамису!

с википедии