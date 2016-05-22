вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии53Темы1Посты1
Коротко0
D

DAZED&CONFUSED

На сайте с 20 октября 2008

Комментарии53Темы1Посты1
Коротко0
Ретроспектива Захи Хадид и Эрмитаж стали самыми посещаемыми в 2015 году

Интересно, как подсчитали посетителей выставки Зари Хадид, если на экспозицию можно было пройти по общим билетам. То есть учет посещений ввелся просто по количеству общих проданных билетов во весь Зимний дворец. А сколько из всех купивших билет действительно прошли на Заду Хадид???

Ночная смена: Николай Кукушкин о том, почему Петербург — клубная столица мира

Автор на славу поупражнялся в красноречии.

Отличное фото на документы

СпасибоА там свет выставляют?

Личный опыт: Как провести «Ресторанный день» в своём городе

и в Петербурге надо мутить!

Куда сходить?

Согласна, зависит от бюджета и интересов.

Вкусно покушать - Кинг-Понг (ст. м. Адмиралтейская), из кондитерских - Бизе, с красивым видом на Исакиевский собор - Счастье, перекусить - пироги в Штолле.

Хорошо выпить и найти хороших людей - ZING bar однозначно, приходите туда около 00.00, а потом по настроению - идите либо в сторону Невского по Фонтанке и там найдёте Мишку и Продукты, либо - в сторону Дома быта на Разъезжей улице.

Куда сходить днем - прогуляйтесь по центру, например по реке Мойке - от Невского проспекта в сторону Театральной площади, сходи в Магазин купцов Елисеевых. Ну в Эрмитаж конечно же, с этим точно не прогадаете.

В РНБ на «Парке Победы» появился Wi-Fi

Уже проверено - всё работает!
Атмосфера идиллическая, можно работать!

Все свои: Бар «Новая Голландия»

Место, существующее с незапамятных времен, в котором можно краем уха услышать лекции застольного формата от преподавателей соседствующего СПбГУ)

Никак нет: Почему в Петербурге отменяют культурные события?

Отличный материал, спасибо!
А расценивать художественное произведение с точки зрения уголовного права-крайний маразм. По этой логике добрая половина искусства подлежит цензуре.

Эксперимент The Village: Пускают ли в туалеты при ресторанах

классный эксперимент! Но что-то я не верю в такое почти единогласное радушие для прямо таки всех и каждого, наверное, корреспондентка была весьма мила!)

Кондитерская лавка Foreversweet открылась в «Зоне действия»

Буду надеяться, что когда кафе заработает в полную силу, оно будут очень сильно напоминать нью-йоркские кофейни! Пожалуйста, да будет так!
Не стестняйтесь сооружать смачные красочные капкейки!

Отличное фото на документы

Да, свет выставляет. Там вообще что-то вроде домашней фотостудии, повсюду висят его фотоработы, воздух пропитан благородной стариной)

Никак нет: Почему в Петербурге отменяют культурные события?

Было бы излишним оптимизмом искать логику в словах того, кто считает что Набоков это оружие, которым Запад разрушает психику русского человека.

Личный опыт: Как провести «Ресторанный день» в своём городе

присоединяйся, организуем ! https://vk.com/restaurantdayspb

Загрузить ещё