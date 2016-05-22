DAZED&CONFUSED
На сайте с 20 октября 2008
Автор на славу поупражнялся в красноречии.
СпасибоА там свет выставляют?
и в Петербурге надо мутить!
Согласна, зависит от бюджета и интересов.
Вкусно покушать - Кинг-Понг (ст. м. Адмиралтейская), из кондитерских - Бизе, с красивым видом на Исакиевский собор - Счастье, перекусить - пироги в Штолле.
Хорошо выпить и найти хороших людей - ZING bar однозначно, приходите туда около 00.00, а потом по настроению - идите либо в сторону Невского по Фонтанке и там найдёте Мишку и Продукты, либо - в сторону Дома быта на Разъезжей улице.
Куда сходить днем - прогуляйтесь по центру, например по реке Мойке - от Невского проспекта в сторону Театральной площади, сходи в Магазин купцов Елисеевых. Ну в Эрмитаж конечно же, с этим точно не прогадаете.
Уже проверено - всё работает!
Атмосфера идиллическая, можно работать!
Место, существующее с незапамятных времен, в котором можно краем уха услышать лекции застольного формата от преподавателей соседствующего СПбГУ)
Отличный материал, спасибо!
А расценивать художественное произведение с точки зрения уголовного права-крайний маразм. По этой логике добрая половина искусства подлежит цензуре.
классный эксперимент! Но что-то я не верю в такое почти единогласное радушие для прямо таки всех и каждого, наверное, корреспондентка была весьма мила!)
Буду надеяться, что когда кафе заработает в полную силу, оно будут очень сильно напоминать нью-йоркские кофейни! Пожалуйста, да будет так!
Не стестняйтесь сооружать смачные красочные капкейки!
Да, свет выставляет. Там вообще что-то вроде домашней фотостудии, повсюду висят его фотоработы, воздух пропитан благородной стариной)
Было бы излишним оптимизмом искать логику в словах того, кто считает что Набоков это оружие, которым Запад разрушает психику русского человека.
присоединяйся, организуем ! https://vk.com/restaurantdayspb
Интересно, как подсчитали посетителей выставки Зари Хадид, если на экспозицию можно было пройти по общим билетам. То есть учет посещений ввелся просто по количеству общих проданных билетов во весь Зимний дворец. А сколько из всех купивших билет действительно прошли на Заду Хадид???