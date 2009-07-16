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Анна

На сайте с 14 июня 2009

Комментарии40
Темы0
Посты1
Коротко0
Путешествия читателей The Village
Места, где обитает душаА что если как в голливудском фильме: по опустевшим улицам нашего дества будут расти заросли и гулять ветер.Почему люди покидают города? Город - еще одна изобретенная человеком игрушка? С их возникновением, жизнью и смертью повязаны наши (как сказать небанально не знаю) судьбы. Кто-то сейчас живет всю жизнь воспоминаниями о городе детства, и ему наверно больно видеть разграбленные...
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Путешествия читателей The Village

Места, где обитает душа А что если как в голливудском фильме: по опустевшим улицам нашего дества будут расти заросли и гулять ветер.Почему люди покидают города? Город - еще одна изобретенная человеком игрушка? С их возникновением, жизнью и смертью повязаны наши (как сказать небанально не знаю) судьбы. Кто-то сейчас живет всю жизнь воспоминаниями о городе детства, и ему наверно больно видеть разграбленные...