Места, где обитает душа А что если как в голливудском фильме: по опустевшим улицам нашего дества будут расти заросли и гулять ветер.Почему люди покидают города? Город - еще одна изобретенная человеком игрушка? С их возникновением, жизнью и смертью повязаны наши (как сказать небанально не знаю) судьбы. Кто-то сейчас живет всю жизнь воспоминаниями о городе детства, и ему наверно больно видеть разграбленные...