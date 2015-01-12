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Arsenico

На сайте с 17 июня 2009

Комментарии88
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Посты1
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Как правильно выбрать мерло

Так и как выбрать-то?

Любители хорошего независимого пива. Где они общаются и собираются?

В Питере есть замечательное пивное кафе Craft https://ru.foursquare.com/v/craft/51988474498e9da48ba2b305

Посоветуйте классные бары в Питере!

Основных маршрута - два: Думская/Ломоносова - рядом с Гостиным двором (там просто масса заведений), и за Фонтанкой - на самой набережной Фонтанки и на Рубинштейна (Мишка, Продукты, Терминал, Цветочки, Zing). Можно и совместить, но тяжело для здоровья.

Фильмы недели: «Облачный атлас», «Газетчик», «Измена», «Табу»

Облачный атлас надо читать! И, желательно, до просмотра фильма.

Новое место (Петербург): Бар The Hat

цены отличаются от радушного Терминала, но посмотрим, какова музыкальная программа

Офис недели (Москва): PRP Architects

кровать-то помята!

Квартира недели (Петербург)

ну хоть одну небелую квартиру, а?

Новое место: Магазин «Алиментари»

Все это чудесно и прекрасно, но почему нет аналогичных мест с низкой маржинальностью?

В Котельниках откроется крупный аутлет-центр

Хотел бы я на это посмотреть зимой. У меня такое ощущение, что архитекторы/бизнесмены живут как минимум в Лондоне, а как максимум в Майами

Квартира недели (Петербург)

предпочитаете что-то готишное?)

Квартира недели (Петербург)

+))))) Тоже про это подумала))))

Квартира недели (Петербург)
комментарий удалён
Как правильно выбрать мерло

коньяк Киновский бери, не прогадаешь

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