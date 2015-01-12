Arsenico
На сайте с 17 июня 2009
В Питере есть замечательное пивное кафе Craft https://ru.foursquare.com/v/craft/51988474498e9da48ba2b305
Основных маршрута - два: Думская/Ломоносова - рядом с Гостиным двором (там просто масса заведений), и за Фонтанкой - на самой набережной Фонтанки и на Рубинштейна (Мишка, Продукты, Терминал, Цветочки, Zing). Можно и совместить, но тяжело для здоровья.
Облачный атлас надо читать! И, желательно, до просмотра фильма.
цены отличаются от радушного Терминала, но посмотрим, какова музыкальная программа
кровать-то помята!
ну хоть одну небелую квартиру, а?
Все это чудесно и прекрасно, но почему нет аналогичных мест с низкой маржинальностью?
Хотел бы я на это посмотреть зимой. У меня такое ощущение, что архитекторы/бизнесмены живут как минимум в Лондоне, а как максимум в Майами
предпочитаете что-то готишное?)
+))))) Тоже про это подумала))))
коньяк Киновский бери, не прогадаешь
Так и как выбрать-то?