Славик Ж.
На сайте с 20 июля 2009
А что будет зимой?
По-моему в Ригу надо ехать через Калининград (Москва - Калининград самолётом и Калининград - Рига на регулярном автобусе). Выйдет на много дешевле!
И насколько это законно, если остановят кого-то до 18 «общественные силы правопорядка»? Или всем на эти "мелочи" плевать? Посылать эти "силы" в "пеший тур" или подчиняться требованиям?
Потрясающий текст!
Ездил автостопом много раз от Калининграда в сторону области.
Однажды меня вечером два парня подвезли до Калининграда. По дороге разговорились, смеялись и в итоге, добравшись до пункта назначения пошли вместе пива попить. Хорошие люди действительно есть!
Впрочем, а чего можно было ожидать?
Полицмены стали похожи на охранников (исходя из первой картинки).
Открыли бы тендер на дизайн карты, выложили бы техническое задание и топ-20 проектов выставить для общенародного интернет-голосования. Вот это было бы по-европейски и крайне демократично. Но увы...
Я хочу там работать!
Библиолоксы? Очень интересно!
повторюсь, что мы планировали поездку изначально так, чтобы не брать лишние дни на работе, поэтому прямой поезд нам идеально подошел. качество вагонов, конечно, оставляет желать лучшего, но, как говорится, игра забудется, а результат останется.
....а зимой, если водоем не промерзнет, рыба будет тусить на дне....а вот если промерзнет..что будет в этом случае, я ..я не помню...давно была биология в школе)...
А мне нравится!_)