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СЖ

Славик Ж.

На сайте с 20 июля 2009

Комментарии37
Темы0
Посты1
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Квартира недели

А мне нравится!_)

В Голицынский пруд Парка Горького выпустили 400 кг рыбы

А что будет зимой?

Собственный тур дешевле "горячего" или советы начинающему глобтроттеру

По-моему в Ригу надо ехать через Калининград (Москва - Калининград самолётом и Калининград - Рига на регулярном автобусе). Выйдет на много дешевле!

Гуляющих по ночам подростков будут отлавливать добровольцы

И насколько это законно, если остановят кого-то до 18 «общественные силы правопорядка»? Или всем на эти "мелочи" плевать? Посылать эти "силы" в "пеший тур" или подчиняться требованиям?

Дикарём и автостопом

Потрясающий текст!
Ездил автостопом много раз от Калининграда в сторону области.

Однажды меня вечером два парня подвезли до Калининграда. По дороге разговорились, смеялись и в итоге, добравшись до пункта назначения пошли вместе пива попить. Хорошие люди действительно есть!

Модный приговор: российские дизайнеры о новой форме полиции

Впрочем, а чего можно было ожидать?

Модный приговор: российские дизайнеры о новой форме полиции

Полицмены стали похожи на охранников (исходя из первой картинки).

Раскрыт облик российских электронных паспортов будущего

Открыли бы тендер на дизайн карты, выложили бы техническое задание и топ-20 проектов выставить для общенародного интернет-голосования. Вот это было бы по-европейски и крайне демократично. Но увы...

Офис недели: Google

Я хочу там работать!

Итоги недели: сервис недвижимости от Яндекса, беспорядки в столице и спецгорода для пенсионеров

Библиолоксы? Очень интересно!

Собственный тур дешевле "горячего" или советы начинающему глобтроттеру

повторюсь, что мы планировали поездку изначально так, чтобы не брать лишние дни на работе, поэтому прямой поезд нам идеально подошел. качество вагонов, конечно, оставляет желать лучшего, но, как говорится, игра забудется, а результат останется.

В Голицынский пруд Парка Горького выпустили 400 кг рыбы

....а зимой, если водоем не промерзнет, рыба будет тусить на дне....а вот если промерзнет..что будет в этом случае, я ..я не помню...давно была биология в школе)...

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