Калининград: у Европы под боком Ка-ли-нин-град! Какое слово-то замечательное, а город еще лучше. Наверное, не в каждом городе России знают про ее самую западную точку. Про то, что Калининградская область отделена несколькими государствами. Про то, что власти сделали «приятное» всем жителям, и усложнили и сделали платным визовый режим. Про то, что город, наверное, самый европейский после двух столиц. Город...