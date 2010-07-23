Нарушевич Анастасия
На сайте с 26 мая 2010
Метро: 5 самых душных станций
отличная идея, а потом ещё ужасный рейтинг самых сильнопахнущих граждан, так на заметку.
Герои нашего времени: дети рассказывают о своих кумирах
мало того что я знаю германа, так ещё и преследует он меня повсюду.ужас.
Герои нашего времени: дети рассказывают о своих кумирах
познакомь с германом! он всегда такой умный, или только в интервью для лукэтми?
Герои нашего времени: дети рассказывают о своих кумирах
можно сказать, мы были близки к встречи, но всё сорвалось. моя подруга бредит им и всё время про него рассказывает(они учатся в одном классе).так что толком его я не знаю и насчёт знакомства тоже сказать ничего не могу.
Герои нашего времени: дети рассказывают о своих кумирах
Да я шучу. ниже 16 лет я не опускаюсь :D
Герои нашего времени: дети рассказывают о своих кумирах
потом поздно будет
это плохо или хорошо?