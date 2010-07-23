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Нарушевич Анастасия

На сайте с 26 мая 2010

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Афише — Rambler

это плохо или хорошо?

Метро: 5 самых душных станций

отличная идея, а потом ещё ужасный рейтинг самых сильнопахнущих граждан, так на заметку.

Герои нашего времени: дети рассказывают о своих кумирах

мало того что я знаю германа, так ещё и преследует он меня повсюду.ужас.

Герои нашего времени: дети рассказывают о своих кумирах

познакомь с германом! он всегда такой умный, или только в интервью для лукэтми?

Герои нашего времени: дети рассказывают о своих кумирах

можно сказать, мы были близки к встречи, но всё сорвалось. моя подруга бредит им и всё время про него рассказывает(они учатся в одном классе).так что толком его я не знаю и насчёт знакомства тоже сказать ничего не могу.

Герои нашего времени: дети рассказывают о своих кумирах

Да я шучу. ниже 16 лет я не опускаюсь :D

Герои нашего времени: дети рассказывают о своих кумирах

потом поздно будет