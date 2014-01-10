Ilia Burlakov
На сайте с 27 декабря 2010
что же будет делать клуб Night Flight на Тверской?
«Спускаться под землю, чтобы перейти улицу, — это ужасно» - эту фразу должны услышать все.
формула кино недавно тоже начала показывать фильмы с титрами.
не надо думать про автомобилистов. о них достаточно думали в 20 веке.
100% согласен про "здесь и сейчас". столько всего происходит и это стыдно мало отражают как есть и осмысливают. где миллионы новых масянь?
наверное "золотая миля" остоженки а не "золотой миллиард"
нужно больше заведений на 30 метрах с узкой направленностью и более демократичными ценами (даже в центре москвы).
не понятно в итоге на два дня два разных билета или "Все авторизованные на сайте посетители фестиваля получат электронный билет и будут уверены, что попадут 29 и 30 июня на территорию Сада Эрмитаж" ??
ну вот я думаю второй велосипед завести у метро которое возле работы.
Илья, мне повезло с этой точки зрения, от метро до работы 3минуты, от метро до дома 7минут, проблем никаких. А вот когда едешь целенаправленно кататься - проблемы начинаются. Ни у одного кафе нормально вел не оставишь, и ищещь веранду где комфортно сесть, и чтобы вел в непосредственной близости. Или клинический случай - добраться из одного конца Мск в другой.. Реально - даже такси иной раз скандал закатывает,. что не дают вел в машину погрузить, хотя ты заранее заказываешь универсал, чтобы с гарантией велос влез.
цена в 100К+ это признак того, что для вас велосипед не транспортное средство, а в первую очередь, супер-агрегат с узкой направленностью использования. велотранспорт в городе не станет массовым, пока он такой дорогой. так что вы не целевая аудитория открытых велопарковок.
Я с этим не спорю, и даже согласен. Мне лично - иногда хочется тупо прокатиться по центру. И НОРМАЛЬНОЙ аренды не хватает как воздуха. Как в Париже велопрокат устроен. А не этот маразм - где взял там и верни. Да и велосипеды для ПРОСТО прокатиться - у нас хлам в прокате. Вместо ашан байков - лучше-бы обычные прогулочные велы в прокат брали. И именно из-за этого - даже ради вечерней прогулкой с друзьями - мне приходится ехать домой за своим монстром, вызывать такси, чтобы доехать до центра, и потом уже, вызывать такси чтобы вернуться обратно. Бред полнейший.
Соглашусь, в том же Амстердаме у большинства простенькие велики, т.к. воруют частенько.
Ну, не знаю. Стоимость велосипеда и какая-то направленность мало зависят друг от друга. Это вопрос качества компонентов: простоты настройки, необходимости обслуживать реже, веса, срока службы, банально продуманности деталей и комфорта. Я бы с радостю променял свой вел стоимостью 40к на вел стоимостью 70к+ при наличии свободных денег. И так же бы гонял на нем по Москве с крайнего севера до Парка Горького. И ходил бы в магазины, перекусывал в кафе, ездил по паркам. Кроме моего комфорта от велосипеда классом выше ничего бы не поменялось. Что он 7к, что 100к.
если вы хотите чтобы руководство города более вдумчиво обращало внимание на проблемы велосипедистов, надо чтобы их было гораздо больше. их не станет больше пока они стоят 30-100К. массы будут ездить на дешевых велосипедах. и на них будут ориентироваться власти.
Если честно — не убедили. Для тех, кто ездит на дешевых велосипедах, им и потеря дешевого будет неприятная. Проблемы у владельцев дорогих и дешевых велосипедов — имо, одинаковые.
А судя по тому, что творилось в Парке Горького на 9 мая (да, и в целом в городе этой весною), то с количеством велосипедистов у нас всё в полном порядке. Треть народа, которая была в парке — велосипедисты. Просто они ездят по паркам, тротуарам и по выходным. Потому и мало заметны.
ну конечно, нам же мало пробок. давайте улицы еще в 2 раза уже сделаем. зато можно будет пешком ходить с Тверской прямо в Митино.
В общем идея-то хорошая, но я сомневаюсь, что исполнение будет на уровне.
Пробки не от ширины дороги, а от количества автомобилей. Прибавь ещё по 5 полос к каждому радиальному шоссе — всё равно утром и вечером всё будет стоять.
А смысл ездить из Митино на Тверскую. Ищите или делайте работу у своего дома в Митино.
я так и делаю. это было сказано в заботе о других, кому повезло не так сильно, как мне. да и мне повезло не очень, но не о том речь. в любом случае, большинство людей, живущих в отдаленных местах Москвы, работают в центре.
и больше вам скажу - езжу на работу на велосипеде, чему очень рада. и я бы и делала так всю жизнь, но в Митино негде работать в течении всей жизни, увы и ах. Так что не следует в повелительном наклонении говорить мне где стоит работать.
А Вам надо свой зад возить 24 часа в сутки, выйдите из своей тачки и прогуляетесь. Во всех странах центр города закрыт от сквозного движения, только для жителей этого центра есть проезд. Наконец то у властей мозги включились и они поняли что центр чудовищный в плане прогулок и удобства.
я ни на чем свой зад не вожу, кроме велосипеда и метро. спасибо за беспокойство.
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