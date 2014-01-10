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Ilia Burlakov

На сайте с 27 декабря 2010

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На Охотный Ряд и Моховую хотят вернуть двустороннее движение

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Кто пользуется велопарковками в Москве?

ну вот я думаю второй велосипед завести у метро которое возле работы.

Кто пользуется велопарковками в Москве?

Илья, мне повезло с этой точки зрения, от метро до работы 3минуты, от метро до дома 7минут, проблем никаких. А вот когда едешь целенаправленно кататься - проблемы начинаются. Ни у одного кафе нормально вел не оставишь, и ищещь веранду где комфортно сесть, и чтобы вел в непосредственной близости. Или клинический случай - добраться из одного конца Мск в другой.. Реально - даже такси иной раз скандал закатывает,. что не дают вел в машину погрузить, хотя ты заранее заказываешь универсал, чтобы с гарантией велос влез.

Кто пользуется велопарковками в Москве?

цена в 100К+ это признак того, что для вас велосипед не транспортное средство, а в первую очередь, супер-агрегат с узкой направленностью использования. велотранспорт в городе не станет массовым, пока он такой дорогой. так что вы не целевая аудитория открытых велопарковок.

Кто пользуется велопарковками в Москве?

Я с этим не спорю, и даже согласен. Мне лично - иногда хочется тупо прокатиться по центру. И НОРМАЛЬНОЙ аренды не хватает как воздуха. Как в Париже велопрокат устроен. А не этот маразм - где взял там и верни. Да и велосипеды для ПРОСТО прокатиться - у нас хлам в прокате. Вместо ашан байков - лучше-бы обычные прогулочные велы в прокат брали. И именно из-за этого - даже ради вечерней прогулкой с друзьями - мне приходится ехать домой за своим монстром, вызывать такси, чтобы доехать до центра, и потом уже, вызывать такси чтобы вернуться обратно. Бред полнейший.

Кто пользуется велопарковками в Москве?

Соглашусь, в том же Амстердаме у большинства простенькие велики, т.к. воруют частенько.

Кто пользуется велопарковками в Москве?

Ну, не знаю. Стоимость велосипеда и какая-то направленность мало зависят друг от друга. Это вопрос качества компонентов: простоты настройки, необходимости обслуживать реже, веса, срока службы, банально продуманности деталей и комфорта. Я бы с радостю променял свой вел стоимостью 40к на вел стоимостью 70к+ при наличии свободных денег. И так же бы гонял на нем по Москве с крайнего севера до Парка Горького. И ходил бы в магазины, перекусывал в кафе, ездил по паркам. Кроме моего комфорта от велосипеда классом выше ничего бы не поменялось. Что он 7к, что 100к.

Кто пользуется велопарковками в Москве?

если вы хотите чтобы руководство города более вдумчиво обращало внимание на проблемы велосипедистов, надо чтобы их было гораздо больше. их не станет больше пока они стоят 30-100К. массы будут ездить на дешевых велосипедах. и на них будут ориентироваться власти.

Кто пользуется велопарковками в Москве?

Если честно — не убедили. Для тех, кто ездит на дешевых велосипедах, им и потеря дешевого будет неприятная. Проблемы у владельцев дорогих и дешевых велосипедов — имо, одинаковые. 

А судя по тому, что творилось в Парке Горького на 9 мая (да, и в целом в городе этой весною), то с количеством велосипедистов у нас всё в полном порядке. Треть народа, которая была в парке — велосипедисты. Просто они ездят по паркам, тротуарам и по выходным. Потому и мало заметны.

Исследование Яна Гейла: 14 фактов о пешеходной Москве

ну конечно, нам же мало пробок. давайте улицы еще в 2 раза уже сделаем. зато можно будет пешком ходить с Тверской прямо в Митино. 

В общем идея-то хорошая, но я сомневаюсь, что исполнение будет на уровне. 

Исследование Яна Гейла: 14 фактов о пешеходной Москве

Пробки не от ширины дороги, а от количества автомобилей. Прибавь ещё по 5 полос к каждому радиальному шоссе — всё равно утром и вечером всё будет стоять.

Исследование Яна Гейла: 14 фактов о пешеходной Москве

А смысл ездить из Митино на Тверскую. Ищите или делайте работу у своего дома в Митино. 

Исследование Яна Гейла: 14 фактов о пешеходной Москве

я так и делаю. это было сказано в заботе о других, кому повезло не так сильно, как мне. да и мне повезло не очень, но не о том речь. в любом случае, большинство людей, живущих в отдаленных местах Москвы, работают в центре. 

Исследование Яна Гейла: 14 фактов о пешеходной Москве

и больше вам скажу - езжу на работу на велосипеде, чему очень рада. и я бы и делала так всю жизнь, но в Митино негде работать в течении всей жизни, увы и ах. Так что не следует в повелительном наклонении говорить мне где стоит работать. 

Исследование Яна Гейла: 14 фактов о пешеходной Москве

А Вам надо свой зад возить 24 часа в сутки, выйдите из своей тачки и прогуляетесь. Во всех странах центр города закрыт от сквозного движения, только для жителей этого центра есть проезд. Наконец то у властей мозги включились и они поняли что центр чудовищный в плане прогулок и удобства.

Исследование Яна Гейла: 14 фактов о пешеходной Москве

я ни на чем свой зад не вожу, кроме велосипеда и метро. спасибо за беспокойство. 

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