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Victoria Kolotova

На сайте с 25 января 2011

Комментарии7
Темы0
Посты1
Коротко0
В Шереметьеве установят «коробки для сна»

Новые места для поцелуев.

Квартира недели

понравилось уютно обустроенное место на подоконнике в спальне)

Все школы Москвы закрылись на карантин

у меня сестра сегодня полдня на горке с одноклассниками развлекалась)

Секретные бары Барселоны

Скоро еду в Барселону, пригодится)

Учет: что воруют и покупают в книжном магазине «Москва»

жаль, что отсутствуют в качестве примеров классические произведения. Мне было бы интересно узнать предпочтения)

Бухучет: рейд по московским пабам

Хотелось бы снимки в цвете)

Квартира недели

По собственному опыту: от белого глаза сильно устают(

Бухучет: рейд по московским пабам

Наверное уже только на сайтах или в группах самих пабов...