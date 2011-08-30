Victoria Kolotova
На сайте с 25 января 2011
Квартира недели
понравилось уютно обустроенное место на подоконнике в спальне)
Все школы Москвы закрылись на карантин
у меня сестра сегодня полдня на горке с одноклассниками развлекалась)
Секретные бары Барселоны
Скоро еду в Барселону, пригодится)
Учет: что воруют и покупают в книжном магазине «Москва»
жаль, что отсутствуют в качестве примеров классические произведения. Мне было бы интересно узнать предпочтения)
Бухучет: рейд по московским пабам
Хотелось бы снимки в цвете)
Квартира недели
По собственному опыту: от белого глаза сильно устают(
Бухучет: рейд по московским пабам
Наверное уже только на сайтах или в группах самих пабов...
Новые места для поцелуев.