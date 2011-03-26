На сайте с 26 марта 2011
проект храма не может быть типовым, и уж тем более типовым не может быть место, выбранное под его строительство. храмы всегда строились по индивидуальным проектам, некоторые церкви и храмовые комплексы до сих пор проектируют вручную. решение Собянина поддержать проект Лужкова чудовищно. это не акт не в пользу верующих, это попытка очередной раз пополнить чей-то карман
проект храма не может быть типовым, и уж тем более типовым не может быть место, выбранное под его строительство. храмы всегда строились по индивидуальным проектам, некоторые церкви и храмовые комплексы до сих пор проектируют вручную.
решение Собянина поддержать проект Лужкова чудовищно.
это не акт не в пользу верующих, это попытка очередной раз пополнить чей-то карман