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Maria Serova

На сайте с 26 марта 2011

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В Москве построят 60 типовых храмов

проект храма не может быть типовым, и уж тем более типовым не может быть место, выбранное под его строительство. храмы всегда строились по индивидуальным проектам, некоторые церкви и храмовые комплексы до сих пор проектируют вручную.
решение Собянина поддержать проект Лужкова чудовищно.
это не акт не в пользу верующих, это попытка очередной раз пополнить чей-то карман