iris
На сайте с 18 июля 2011
Таксистов проверять на знание русского языка? Хотя бы водителей маршрутных такси для начала проверили)
Название говорит само за себя. Действительно, удивительная страна!
о социальных программах любят много говорить и мало делать*
Земфира закрывает программу Пикника Афиши, должно быть достойное выступление*
Еще бы ноутбуки выдавали - от пассажиров отбоя бы не было )
это ужасно, потому что все реже получается насладиться видом "Старой Москвы"... Порой чувствуешь, будто ты в другом городе... Перемены конечно неизбежны, но они должны приводить к лучшим изменениям, а не к тому, что мы видим*
была там на выходных, парк действительно преображается, все ещё конечно на начальной стадии, но есть заметные перемены)
жаль только аттракционы убрали...
Это здорово, что такие проекты получают развитие* Сейчас большинство творческих людей хотят уехать за границу, потому что там есть возможность для развития своего потенциала. Создание такого культурного центра было бы отличной альтернативой выбора)
аттракционы все старые, не надо жалеть. они неинтересные, недешевые и небезопасные. им сто лет в обед! жалко то, что заменить их нечем.
согласна, что они уже как пару лет нуждались в реконструкции, теперь их вроде как в Питер перевозят и там этим займутся ( по словам одного из охранников парка)*
конечно, зачем в москве рухлядь держать?) а давайте мы их питеру подарим!!!)))))))))))))
пару лет - это мягко сказано) мне кажется, до москвы их уже кто-то тоже активно юзал)))))
интересно сколько денег из бюджета планируют выделить на эту "крайне необходимую" нано-новинку...