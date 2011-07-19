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iris

На сайте с 18 июля 2011

Комментарии16
Темы0
Посты1
Коротко0
Постскриптум: В столице установят нанотуалеты

интересно сколько денег из бюджета планируют выделить на эту "крайне необходимую" нано-новинку...

Место под солнцем: 5 пляжей при ресторанах

i like it!

С 15 июля начнут выдавать лицензии на такси

Таксистов проверять на знание русского языка? Хотя бы водителей маршрутных такси для начала проверили)

Удивительная Индия

Название говорит само за себя. Действительно, удивительная страна!

Московские улицы оборудуют дополнительными съездами для инвалидов

о социальных программах любят много говорить и мало делать*

Главное на неделе: события с 18 по 24 июля

Земфира закрывает программу Пикника Афиши, должно быть достойное выступление*

В трёх московских автобусах появился бесплатный Wi-Fi

Еще бы ноутбуки выдавали - от пассажиров отбоя бы не было )

Виды на город

это ужасно, потому что все реже получается насладиться видом "Старой Москвы"... Порой чувствуешь, будто ты в другом городе... Перемены конечно неизбежны, но они должны приводить к лучшим изменениям, а не к тому, что мы видим*

В парке Горького появилась бамбуковая беседка

была там на выходных, парк действительно преображается, все ещё конечно на начальной стадии, но есть заметные перемены)
жаль только аттракционы убрали...

Творческие кластеры: Дизайн-центр Artplay

Это здорово, что такие проекты получают развитие* Сейчас большинство творческих людей хотят уехать за границу, потому что там есть возможность для развития своего потенциала. Создание такого культурного центра было бы отличной альтернативой выбора)

В парке Горького появилась бамбуковая беседка

аттракционы все старые, не надо жалеть. они неинтересные, недешевые и небезопасные. им сто лет в обед! жалко то, что заменить их нечем.

В парке Горького появилась бамбуковая беседка

согласна, что они уже как пару лет нуждались в реконструкции, теперь их вроде как в Питер перевозят и там этим займутся ( по словам одного из охранников парка)*

В парке Горького появилась бамбуковая беседка

конечно, зачем в москве рухлядь держать?) а давайте мы их питеру подарим!!!)))))))))))))

В парке Горького появилась бамбуковая беседка

пару лет - это мягко сказано) мне кажется, до москвы их уже кто-то тоже активно юзал)))))

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