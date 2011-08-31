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ndoomco
На сайте с 30 августа 2011
Copwatch: Действия полиции на празднике Ураза-Байрам в Москве
кстати, подметали и убирали все это потом такие же такджикские-узбекские гастарбайтеры, что и накидали.
кстати, подметали и убирали все это потом такие же такджикские-узбекские гастарбайтеры, что и накидали.
Copwatch: Действия полиции на празднике Ураза-Байрам в Москве
Ну вот) Сами же и убрали за собой)))))
Copwatch: Действия полиции на празднике Ураза-Байрам в Москве
а как вы думаете, если десантникам предложат вместо парка горького в сокольники, они строем пойдут?
а как вы думаете, если десантникам предложат вместо парка горького в сокольники, они строем пойдут?
Copwatch: Действия полиции на празднике Ураза-Байрам в Москве
Я думаю, что наши народные массы в культурном смысле с народными массами, увиденными мной в этот день у олимпийского, примерно на одном уровне развития. Если ушли, то недалеко, увы.
в этом году было предложено частично переместиться в сокольники. там было разложено ковров тысяч на семь человек. пришло сотни три. предпочли толкаться и пихаться в центре города.