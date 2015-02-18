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Sima Orekhanov

На сайте с 9 сентября 2011

Комментарии13
Темы0
Посты1
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Блинный бум в снимках Instagram

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WowLocal Map: Голосование читателей The Village

Почему Зю кафе и Марукамэ-то? Зачем есть псевдояпонский фастфуд в Москве туристу?

Внешний вид: Иван Воронцов-Вельяминов, арт-директор

Ух ты, прям как круто.

Вещи недели: 34 тёплых свитера

Рудольф, ты?)

Прямая речь: Сергей Капков о новой культурной политике Москвы

Блин, и даже не верится, что год назад этот парень рулил российским футболом и тусовался с Абрамовичем. Становится интеллегентнее на глазах.

Владельцы «Европейского» могут построить на ВВЦ торгово-развлекательный центр

Круто. Интересно, а эти парни сами давно в "Европейском" были?
И если на ВВЦ нужен еще и ТЦ, то почему бы не объявить открытый конкурс?

Новое место: Винный бар La Bottega

Очередной стандартный псевдоитальянский ресторан. Учитывая, что в соседнем здании кофемания, а в двух шагах - рагу, булка и бургерная Корреаса, рассчитано это на пятидесятилетних дядей в пиджаках, которым важен факт оплаты счета за обед на 1500 р, а не еда или место.

В московском метро появятся кафе и биотуалеты

Предлагаю Собянину проехаться по красной ветке в 8.30 от Сокольников до Университета и попытаться воспользоваться вай-фаем на Охотном ряду.

В универмаге «Цветной» открылся корнер Items

Пипец какой-то. издание Шекспира 1841 года в оригинале я купил за 5 евро. Парни из Items, предлагаю вам за 100000. А вы продадите его за пол-лимона. Как вам?

В универмаге «Цветной» открылся корнер Items

У них наверное логика - чем старше вещь, тем больше-больше-больше ей цена. )))

Новое место: Винный бар La Bottega

Согласен, ресторан под экспатов/партнеров/etc близсидящих pwc, deloitte, mckinsey.
Прямо на Белой, как ни странно, недорого и вкусно и сытно поесть негде.
Вкусно в Торро, но каждый день там есть весьма разорительно )

Вещи недели: 34 тёплых свитера
комментарий удалён
WowLocal Map: Голосование читателей The Village

и то верно. гуляла тут туристов по Москве, им хотелось именно недорогой русской кухни, а Теремок как-то стыдно предлагать)