Sima Orekhanov
На сайте с 9 сентября 2011
Почему Зю кафе и Марукамэ-то? Зачем есть псевдояпонский фастфуд в Москве туристу?
Ух ты, прям как круто.
Рудольф, ты?)
Блин, и даже не верится, что год назад этот парень рулил российским футболом и тусовался с Абрамовичем. Становится интеллегентнее на глазах.
Круто. Интересно, а эти парни сами давно в "Европейском" были?
И если на ВВЦ нужен еще и ТЦ, то почему бы не объявить открытый конкурс?
Очередной стандартный псевдоитальянский ресторан. Учитывая, что в соседнем здании кофемания, а в двух шагах - рагу, булка и бургерная Корреаса, рассчитано это на пятидесятилетних дядей в пиджаках, которым важен факт оплаты счета за обед на 1500 р, а не еда или место.
Предлагаю Собянину проехаться по красной ветке в 8.30 от Сокольников до Университета и попытаться воспользоваться вай-фаем на Охотном ряду.
Пипец какой-то. издание Шекспира 1841 года в оригинале я купил за 5 евро. Парни из Items, предлагаю вам за 100000. А вы продадите его за пол-лимона. Как вам?
У них наверное логика - чем старше вещь, тем больше-больше-больше ей цена. )))
Согласен, ресторан под экспатов/партнеров/etc близсидящих pwc, deloitte, mckinsey.
Прямо на Белой, как ни странно, недорого и вкусно и сытно поесть негде.
Вкусно в Торро, но каждый день там есть весьма разорительно )
и то верно. гуляла тут туристов по Москве, им хотелось именно недорогой русской кухни, а Теремок как-то стыдно предлагать)
dfgfg