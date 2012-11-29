terester
На сайте с 18 февраля 2008
какой то набор дизайнерских фетишей - все оч дорого, но не сказать что органично и интересно
че то бледненько совр. искусство выглядит в таких интерьерах - ну и ванна - отличная остальное так себе...+ снято явно не 200 метров, а сильно меньше
упустили costar wimax - насчет покрытия не скажу а по ценам весьма демократично а скорость рельно 2 мегабита
такую крутизну без ссылки постить - преступление
фига се обсуждения... все такие градостроители...даже не буду коментить по существу
мда...
фотки - гавно
ссылка на афишу - ваще позор (хипстеры ваще ниче не делают пока об это не напишут в афише - кароче официально подтверждено - можно ехать пацаны)
гугл мэпсом мы канечно не умеем пользоваться-проще зафигарить 10 неочемных фоток из кабины...
не говоря уж о том что "не палите точки" (с)
а то что вы там накалякали свои бездарные надписи - так ваще - быдло
ваше мнение имеет право на существование...
но минусик то поставили )
выдержка из правил портала lookatme.ru
"Мне нахамили. Что делать?
Поставить минус за комментарий"
я те плюс поставил - так что все крута - демократия соблюдена
благодарю
вот странно: обсуждаешь моду, музыку или последние гаджеты - пишут "современной молодежи ничего не надо. она тупа, бесперспективна и кругозор у нее крайне мал". Обсуждаешь что-нибудь выходящее за рамки "пожрать-поспать-послушать-надеть" и тут же с сарказмом пишут "фига се обсуждения... все такие градостроители". где правда, брат?
правда брат в том чтобы обсуждать бытовые вещи не нужно специальных знаний, а вот обсуждать комплексную градостроительную политику - на уровне я был в барселоне - там все круто - давайте из панелек сделаем тоже самое - это как то не очень - есть места и люди где это можно адекватно пообсуждать - хотя не скрою весьма любопытный пост
ну так здесь процентов 20 обсуждающих - это люди с профессиональным образованием либо в области градостроительства, либо архитектуры, экономики города, либо интересующиеся проблемами развития городов и читающие по этой теме большое количество литературы.
Расскажи нам, где, в вэбе можно адекватно пообсуждать эти проблемы? и как в том месте, где ты предложишь, этой темой заинтересовать молодежь?
ну разве что 20% и то я сомневаюсь...
в вэбе нигде нельзя адекватно пообсуждать - а зачем в интернете то это делать - есть куча институций - в которох к сожанию либо старые маразматики, либо жирные коты - это да согласен - проблема так вот и давайте молодежь - рубитесь к Ресину - доказывайте, обсуждайте - смысл тут устраивать кружек "юный архитектурный дрочер". И нахрена молодежь заинересовывать - че самоцель чтоль?
ну вот прежде чем идти к Ресину и другим "жирным котам", проект надо довести до ума. ЧТобы довести его до ума надо обсуждать, спрашивать мнение тех, кому это интересно и кто в этом понимает. Вэб предлагает самую лучшую площадку для данного разговора.
Молодежь интересовать - потому что за молодыми сила. Этой молодежи потом сидеть в офисах, кабинетах, писать в газетах и т.д. Интересовать, чтобы потом не отмахивались со словами " аааа, фигня все" и шли сосать пиво и телек.
с Генпланом и дорогами это к Ткаченко и Крестмейну
Больше всех, получается, от 150 до 175 л. с.
ка бэ нет - для машин 70-100 л.с. - плюс 41 %, для 100-125 л.с. - плюс 20%, для 125-150 л.с. - плюс 14%, для 150-175 л.с. - плюс 15%, для 175-200 л.с. - плюс 10%, для 200-225 л.с. - плюс 7,6%, для 200-225 л.с. - плюс 0%. в деньгах конечно поровней будет - но все же...вот и думайте кому на руси жить хорошо...
А, теперь понятно, как вы считали. Тогда, получается, что да.
прикольно с транспортным налогом: болше всех увеличили среднему классу (до 100 л.с.) - БЧД без увеличения налогового бремени