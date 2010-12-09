Лози
На сайте с 19 февраля 2008
Лебедев представил схему Метро-2100
хочу чтобы сейчас уже была такая)
Куриные яйца своими руками
какой ужас!!!
Слойки с яблоками и ананасами
у меня обычно слойки пекутся максиму 5 минут
Новое место: Кулинарная школа Meet&Greet
просто супер!
Квартира недели: Баррикадная
балкончик чудесный)
Ужас на крыльях
такие милашки)
Playboy - торт для девичника
молодец)
Egg Flan
мой любимый десерт, в Болгарии это называется крем-карамель
Куриный террин и перевернутый пирог
и рецептики почитала прикольные и посмеялась)
обожаю Друзей!