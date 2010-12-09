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Л

Лози

На сайте с 19 февраля 2008

Комментарии31
Темы0
Посты1
Коротко0
Крамбль из ягод со взбитыми сливками

обожаю Друзей!

Лебедев представил схему Метро-2100

хочу чтобы сейчас уже была такая)

Куриные яйца своими руками

какой ужас!!!

Слойки с яблоками и ананасами

у меня обычно слойки пекутся максиму 5 минут

Новое место: Кулинарная школа Meet&Greet

просто супер!

Квартира недели: Баррикадная

балкончик чудесный)

Ужас на крыльях

такие милашки)

Playboy - торт для девичника

молодец)

Egg Flan

мой любимый десерт, в Болгарии это называется крем-карамель

Куриный террин и перевернутый пирог

и рецептики почитала прикольные и посмеялась)

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