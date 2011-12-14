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СР

Светлана Романова

На сайте с 12 декабря 2011

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События 2011 года: Октябрь, ноябрь, декабрь
Итоги
События 2011 года: Октябрь, ноябрь, декабрьThe Village вспоминает главные события уходящего года. В последнем выпуске: смерть Стива Джобса, открытие Большого театра, митинги «За честные выборы» и другие события октября, ноября и декабря.
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События 2011 года: Октябрь, ноябрь, декабрь
Итоги

События 2011 года: Октябрь, ноябрь, декабрь The Village вспоминает главные события уходящего года. В последнем выпуске: смерть Стива Джобса, открытие Большого театра, митинги «За честные выборы» и другие события октября, ноября и декабря.

События года: Июль, август, сентябрь
Итоги
События года: Июль, август, сентябрьThe Village вспоминает главные события уходящего года. В третьем выпуске: теракт в Норвегии и беспорядки в Лондоне, трагедия «Булгарии», плитка в Москве и другие события июля, августа и сентября.
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События года: Июль, август, сентябрь
Итоги

События года: Июль, август, сентябрь The Village вспоминает главные события уходящего года. В третьем выпуске: теракт в Норвегии и беспорядки в Лондоне, трагедия «Булгарии», плитка в Москве и другие события июля, августа и сентября.

События года: Январь, февраль, март
Итоги года 2011
События года: Январь, февраль, мартThe Village вспоминает главные события уходящего года. В первом выпуске: арабская весна и теракт в Домодедове, ребрендинг милиции, назначение Сергея Капкова и другие события января, февраля и марта.
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События года: Январь, февраль, март
Итоги года 2011

События года: Январь, февраль, март The Village вспоминает главные события уходящего года. В первом выпуске: арабская весна и теракт в Домодедове, ребрендинг милиции, назначение Сергея Капкова и другие события января, февраля и марта.