СР
Светлана Романова
На сайте с 12 декабря 2011
Итоги
События 2011 года: Октябрь, ноябрь, декабрьThe Village вспоминает главные события уходящего года. В последнем выпуске: смерть Стива Джобса, открытие Большого театра, митинги «За честные выборы» и другие события октября, ноября и декабря.
Итоги
События 2011 года: Октябрь, ноябрь, декабрь The Village вспоминает главные события уходящего года. В последнем выпуске: смерть Стива Джобса, открытие Большого театра, митинги «За честные выборы» и другие события октября, ноября и декабря.
Итоги
События года: Июль, август, сентябрьThe Village вспоминает главные события уходящего года. В третьем выпуске: теракт в Норвегии и беспорядки в Лондоне, трагедия «Булгарии», плитка в Москве и другие события июля, августа и сентября.
Итоги
События года: Июль, август, сентябрь The Village вспоминает главные события уходящего года. В третьем выпуске: теракт в Норвегии и беспорядки в Лондоне, трагедия «Булгарии», плитка в Москве и другие события июля, августа и сентября.
Итоги года 2011
События года: Январь, февраль, мартThe Village вспоминает главные события уходящего года. В первом выпуске: арабская весна и теракт в Домодедове, ребрендинг милиции, назначение Сергея Капкова и другие события января, февраля и марта.
Итоги года 2011