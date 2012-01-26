Андрей Рывкин
На сайте с 26 января 2012
Лига наций: Узбеки в Петербурге
Мне искренне жаль, что из-за таких вот невоспитанных, наглых, безграмотных 20-30 человек (или большего кол-ва), складывается впечатление о всем народе и всей стране. Мне жаль, что эти люди так себя ведут и позорят себя и свои семьи.
У меня в доме узбекское кафе. Готовят очень вкусно. Это понятно по запаху, который заполонил всю лестницу и двор.
Вечерами, правда, бывают драки. Чаще дерутся на ножах-вилках из самого кафе, но бывает и стреляют. Часто я наблюдаю из окна, как мудрая община наказывает провинившегося ударами ног по лицу, как потом они его грузят в машину и куда-то увозят.
И всюду запах лепешек, таких вкусных и хороших, что даже как-то не верится, что у меня в подвале нелегальное общежитие, что они перекрутили все коммуникации, и теперь в доме нет то воды, то света, что ночью страшно выходить на улицу, потому что там стоит 20-30 мужчин, пьяных в дупель, которые очень злые и безостановочно орут, что милиция, которую я вызываю стабильно два раза в неделю, приезжает и, в лучшем случае, арестовывает 2-3 человек, которые потом снова появляются у кафе.
Мне просто в это не верится. Даже когда я смотрю на милое и улыбчивое лицо зампредседателя узбекской диаспоры.
И всюду запах лепешек, диковинных специй. Не жизнь, а бухарский шёлк.