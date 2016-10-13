Alexander Baulin
На сайте с 2 марта 2012
Дёнер-кебабы продают на каждом углу не только по всей Германии, а Европе вообще, причем, не только в странах, граничащих с Германией (во всех малюсеньких городках Голландии, Бельгии), но и той же Финляндии - хоть в Котке, хоть в Лаппеенранте. Идею всецело одобряю и поддерживаю, но позиционирование денеров как (типично) берлинского стрит/фастфуда вызвает удивление (разве что никто нигде кроме Берлина и не был).
Бабушкина мебель это, оказывается, скандинавский стиль, ну ОК.
На правах "мэра" этого заведения замечу, что обслуживание, как минимум, похрамывает и зависит от того кто из официанток вышел на смену - можно совершенно спокойно придти сесть за столик прямо перед стойкой и смотреть как официантка ходит мимо столов с неубранной посудой, не обращая на тебя внимания, и заполняет свои бумажки. Попытки привлечь внимание могут вызвать ответную реакцию в стиле: "вы не один здесь ждете". Хотя при хорошем раскладе можно попасть на очень милую и всем радужно улыбающуюся девушку.
Среди официанток есть, как минимум, одна, которая говорила, что она туркменка.
На счет еды - если супы можно брать без особой опаски (отмеченный в статье лагман и долма-шурва особенно хороши), то почти все вторые блюда - это вариации на тему жаренного костлявого и жилистого мяса. Опытным путем был выбран оптимальный вариант в виде курицы жареная по домашнему (с картошкой и луком) - 150 руб.
Отдельно стоит отметить, что чайник чая (700 мл) здесь стоит (по крайней мере неделю назад стоил) - 20 руб., с добавлением чабреца или мяты - 30 руб.!!! Странно что на этом не сделан акцент в материале.
Ага, все это круто. Только когда Подорожник перестает читаться, начинается самое интересное: "Организатор Перевозок" принимает карту, требуя при этом указать в заявлении сколько денег осталось на ней, выдавая взамен корешок бумажки (на который порой даже печать ставить отказываются). После этого карта уходит на техническую экспертизу, которая может длиться сколько угодно. Стандартный ответ что при приеме, что по телефону: данных нет, карта на экспертизе, мы вам позвоним. Скоро уже 4 месяца как не звонят.
Спасибо. Но чай столько стоит во всех СУС (секретная узбекская столовая). У них так принято, не продавать чай себестойкой 1 р 60коп по 120-180-240 рублей как у нас. Везде, где был в подобных местах - 30 рублей и стоит. Из октябрьский впечатлений: "Халол" Апраксин пер., 7 но если сравнивать фото, интерьера совсем нет и грязновато - Апрашка рядом.
Достопочтенный "мэр" нашего заведения! Благодарим Вас за строгий и непримиримый взгляд на работу нашего юного кафе! Нерадивые официанты были раздавлены под справедливым гнетом Вашей критики, а оставшиеся в живых депортированы на родину. Приглашаем Вас продолжить опытным путем отбирать лучшие блюда из меню ( 95 наименований) Предлагаем начать с самсы из тандыра. Будем благодарны, если оставите свой отзыв. С ув. Чайхана АЪЛО
Уважаемый Борис! Благодарим Вас за исторический экскурс в развитие нашей концепции. Год назад чайхана АЪЛО благополучно переехала на новый адрес: Декабристов 49., поэтому Ваш октябрьский визит по старому адресу характеризует не нашу Чайхану, а совершенно другое заведение. Причины переезда- катастрофическая нехватка посадочных мест по старому адресу: последние месяцы работы нашей чайханы на прежнем месте, ни днем, ни ночью свободных мест не наблюдалось. А что касается СуС, мы- совершенно легальное кафе, со всеми ИНН-ами, ОГРНИП-ами и полным списком проверяющих инстанций. В ближайшее время планируется открытие еще нескольких кафе и ресторана аналогичной концепции в спальных районах и центре нашего славного города . Пригласим на открытие!
Спасибо. Я не писал про ВАС на прошлом месте: просто не знал. Был два раза на этой неделе, в среду выскажусь подробно в своей Колонке.
СУС - это не признак "воровства" или "нелегальности". Это секретное место для своих, которое не рекламируется, о котором можно узнать только у своих, а диаспора бережет такие места. Вот и все. Первое такое место, откуда и придумал название, столовая на авторемонте 26 линия ВО. БЕЗ ВЫВЕСОК, грязновато, зато потрясающе аутентичная еда.
В Финляндии и Германии вообще денер из какой-то резиновой стружки готовят, тут из мяса хотя бы.
Почему нет?
1. Дёнер можно считать типично берлинским фастфудом, т.к. он, хоть и базируется на турецких рецептах, но имеет свои особенности: помидоры, огурцы, лук, бело- и краснокачанная капуста, различные соусы не типичны для турецкой кухни в такой комбинации. Картошка фри вместе с дёнером - тоже немецкая особенность. Считается, что первый дёнер стали продавать на рубеже 1960-70-х годов именно в Берлине.
2. Сначала дёнер занял рыночную нишу в Германии (спасибо турецким гастарбайтерам), а уже потом начал распространяться по всей Европе.
П.С. Текст местами, конечно, та ещё развесистая клюква :)
1. Я люблю дёнеры, поэтому не только очень хорошо знаком с предметом (рецептом), но и историей блюда, и с Википедией дружу.) Про стамбульский денер, вообще, промолчу, ибо ожидания (по всей видимости совершенно наивные и ни на чем не основанные) да еще и за такую цену, что там, были настолько жестоко и ужасно обмануты, что и вспоминать не хочется.
2. Так вот именно, что денер занял всю Европу и это типичный европейский стрит/фастфуд. Футбол придумали в Англии, порох (и возможно мороженое) в Китае, но они настолько глобализировались, что упоминание их вместе со страной происхождения уместно если речь идет о конкретном "продукте" из этой страны (т.е. именно английская манера игры в футбол, особенный чисто китайских рецепт пороха или мороженого). Ничего такого для денера нет и в помине: и в Берлине и по всей Германии/Европе его рецепт несколько отличается от места к месту (условно говоря можно найти вариации как с добавками нескольких овощей, так и порядка десятка) и сказать, что есть какой-то особенный истинно берлинский вариант денера будет неверно.
Упс, ответил ниже.)
Пробовал шаверрму в финке (там говяжий фарш намотанный на вертель) который срезают штукой типо пищевой болгаки. Вещь абсолютно не съедобная.
В стамбуле пробовал много разных подобие шавермы. Не очень вкусно но если на столике стоит банка с холопенью то съедобно.
Мое мнение что в России самая вкусная шаверма.
Отсылка к истории была контр-аргументом на удивление про позиционирование. :) Не более)
В целом я согласен: отсылка что к Берлину, что конкретно к Кройцбергу довольно странный маркетинговый ход. Потому как, если с блюдом не знаком, то и какая разница. Если знаком, то получается что-то из серии "водка, икра, цыгане и медведь с балалайкой".
Я думаю, что со стамбульским дёнером такая же история как и с дёнером от Мустафы (на Мерингдаме) в Берлине. Марка раскручена, а на деле хорошо, если съедобно.
Что ещё меня удивило (по тексту статьи). Взять фастфуд, посетовав, что берлинские кебабные все на одно лицо (странно, да? особенно, учитывая, что самый популярный дёнер - это дёнер с собой), и сделать из фастфуда ресторан.
П.С. Истино берлинский вариант дёнера - дёнер, который продаётся за ближайшим углом в два часа ночи. :)
Кстати, об "оригинальных" продуктах. Такие продукты не всегда хорошо экспортируются. Про тот же шведский сельстрёминг я вообще промолчу. А у немцев есть такой замечательный продукт - https://en.wikipedia.org/wiki/Mettwurst - сырой фарш со специями, который просто мажется на хлеб. За пределами Германии не особо распространён. Хотя вполне себе вкусная еда. Правда, почти все, кого я знаю, на меня дико смотрят, если я о нём хотя бы заикаюсь ).
Очевидно вы не были в Болгарии, более божественных кебабов, по-моему, не найти. Они там еще деляться по размеру от S до XXL. XXL в некоторых местах тянет на килограмм.
ну Mustфfas Gemuehsekebab штука неплохая, но я много раз ел кебаб, который намного вкуснее. И по мясу и по всему остальному.
отставить бред,девушка)))) нефиг по дешёвым забегаловкам шляться)))
Теперь по поводу самого продукта. Скажем прямо и честно - это не дёнер, это очередная вариация (как и в Club Kebab) на его тему, т.е. лучше шавермы, но хуже [настоящего] дёнера. С овощами всё, в общем, ОК, они и ощущаются достоверно, хлеб, в общем, тоже. А вот с мясом мимо цели. Как было замечено выше, в дёнере мясо нарезается стружкой (и, по всей видимости, мангал с которого его режут, готовят/маринуют несколько иным способом) и на вкус ощущается совершенно по другому. Здесь же всем знакомый вариант мяса из шавермы (пусть и хорошего), от чего вкус всего блюда совсем не тот.
Итого, за попытку спасибо, дело это хорошее и правильнее, если буду рядом, заходить буду, но специально ездить - нет. За настоящим дёнером все еще надо ехать в Европу.