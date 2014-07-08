Юрий Чередниченко
На сайте с 28 июля 2012
А вы дарите их на праздники? Или просто так тоже можете?
Суммы для подарка - более чем значительные.
Спасибо за ответ.
Обязательно приду, спасибо :-)
cпасибо. я предпочитаю работать с Кокосом (kokoc.com). и другим рекомендую.
конечно, не ново. главное, что работает :-)
Насколько я помню Insales, это была неудобная система с неоправданно высокими ценами. Конечно, это было несколько лет назад, возможно, у них все намного лучше теперь. Но мои любимые сервисы я перечислил в статье)
Александр, у них (у сайтов) немного другая цель)
Спасибо за комментарий!
Просто так тоже дарю. У мамы сломался телефон - купила ей новый, хоть это было и в напряг по деньгам, но не хотела, чтобы она этим вопросом заморачивалась.
Всякие мелочи (до 2к) могу и просто так подарить.
Друзьям эти суммы поменьше. Но если вижу что-то и думаю: "о, это ей понравится!" - и при этом есть деньги на карточке, покупаю.
вашим родителям - повезло :-)
Юрий, зависит откуда и куда отправляете. Дело в том, что когда отправка идет из разных городов в разные города, то тут и начинается всё самое-интересное)
по нашему опыту Почта России работает очень хорошо - по крайней мере, отправки первым классом.
недорого. быстро. надежно.