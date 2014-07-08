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ЮЧ

Юрий Чередниченко

На сайте с 28 июля 2012

Комментарии86Темы4Посты1
Коротко0
Конструктивный посыл: Как сервис Kupi.ru решает главную проблему интернет-торговли в России

по нашему опыту Почта России работает очень хорошо - по крайней мере, отправки первым классом.

недорого. быстро. надежно.

Экономите ли вы на подарках родителям?

А вы дарите их на праздники? Или просто так тоже можете?

Суммы для подарка - более чем значительные.

Спасибо за ответ.

Юрий Чередниченко (Yorkme): Как привлечь клиентов с помощью полезных советов

Обязательно приду, спасибо :-)

Юрий Чередниченко (Yorkme): Как продавать свой товар, не продавая

cпасибо.  я предпочитаю работать с Кокосом (kokoc.com).  и другим рекомендую.

Юрий Чередниченко: Как удержать клиентов

конечно, не ново. главное, что работает :-)

Билет до Бали: Александр Кроу, его сервис Flytourist и война за независимость

удачи!

Юрий Чередниченко: Как сделать сайт для интернет-магазина

Насколько я помню Insales, это была неудобная система с неоправданно высокими ценами. Конечно, это было несколько лет назад, возможно, у них все намного лучше теперь. Но мои любимые сервисы я перечислил в статье)

Юрий Чередниченко: Когда надо открывать свой интернет-магазин?

Александр, у них (у сайтов) немного другая цель)

Спасибо за комментарий!

Экономите ли вы на подарках родителям?

Просто так тоже дарю. У мамы сломался телефон - купила ей новый, хоть это было и в напряг по деньгам, но не хотела, чтобы она этим вопросом заморачивалась.

Всякие мелочи (до 2к) могу и просто так подарить.

Друзьям эти суммы поменьше. Но если вижу что-то и думаю: "о, это ей понравится!" - и при этом есть деньги на карточке, покупаю.

Экономите ли вы на подарках родителям?

вашим родителям - повезло :-)

Экономите ли вы на подарках родителям?

Спасибо))

Конструктивный посыл: Как сервис Kupi.ru решает главную проблему интернет-торговли в России

Юрий, зависит откуда и куда отправляете. Дело в том, что когда отправка идет из разных городов в разные города, то тут и начинается всё самое-интересное)