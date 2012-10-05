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Преимущества профайлинга в том, что он, в отличие от того же детектора лжи, с которым возможны сбои, дает стопроцентные результаты - человек не умеет контролировать свою мимику. И стоит понимать, что работа строится на долгосрочных отношениях с теми же банками. Любая неточность - репутационная издержка, она приводит к потере клиентов.
Преимущества профайлинга в том, что он, в отличие от того же детектора лжи, с которым возможны сбои, дает стопроцентные результаты - человек не умеет контролировать свою мимику. И стоит понимать, что работа строится на долгосрочных отношениях с теми же банками. Любая неточность - репутационная издержка, она приводит к потере клиентов.